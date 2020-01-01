Динамо продлило Де Пену, соперник Шахтера усилился перед плей-офф

Вашему вниманию подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 31-е декабря.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Де Пеной. Уругвайский хавбек останется в «Динамо» еще на два года.

2. Хит-парад года: Шевченко и Ломаченко, Украина U-20, дебют Усика и расизм. Подводим итоги года, вспоминая самые интересные события 2019..

3. Стеф Карри – лучший игрок десятилетия по версии The New York Times. Лидера «Голден Стэйт» отметило престижное издание.

4. ОФИЦИАЛЬНО: Бенфика купила Вайгля у Боруссии Д за €20 миллионов. Соперник Шахтера в Лиге Европы усилился перед плей-офф.

5. ФОТО. Месси сыграл больше всего минут в Ла Лиге за последние 10 лет. На счету форварда «Барселоны» 28850 сыгранных минут в чемпионате Испании.

6. Квиз: как много вы знаете об Алексе Фергюсоне? Великий тренер отпраздновал 78-й день рождения.

7. Свитолина – в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия. В 2010-2019 годах украинка выиграла 13 титулов WTA.

8. ВИДЕО. Дабл-дабл Лэня, рекорд результативности Михайлюка. Украинцы феерят в НБА.

9. Динамо хочет получить 3,5 миллиона за 50% прав на Дерлиса Гонсалеса. Главный претендент на игрока – парагвайская «Олимпия»

10. Анчелотти 5 января встретится с руководством Эвертона по поводу трансферов. Итальянский тренер хочет усилить команду