Свитолина – в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

Элина Свитолина вошла в топ-10 самых успешных теннисисток за период с 2010 по 2019 годы. За это время первая ракетка Украины выиграла 13 титулов WTA, что вывело ее на девятое место рейтинга.
Топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия:
Las 🔟 máximas ganadoras de 🏆 WTA de la década 2010-19— TenisGang (@GangTenis) December 26, 2019
1⃣🇺🇲S. Williams 36🏆
2️⃣🇨🇿P. Kvitova 26🏆
3️⃣🇩🇰C. Wozniacki 24🏆
4⃣🇵🇱A. Radwanska 19🏆
5⃣🇷🇴S. Halep 19🏆
6⃣🇧🇾V. Azarenka 17🏆
7⃣🇷🇺M. Sharapova 16🏆
8⃣🇨🇿K. Pliskova 15 🏆
9⃣🇺🇦E. Svitolina 13 🏆
🔟🇩🇪A. Kerber 12 🏆 pic.twitter.com/lxoxYxJItV
Сейчас Свитолина готовится к старту нового сезона в Австралии.
Источник — Twitter
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