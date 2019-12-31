Свитолина – в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

В 2010-2019 годах украинка выиграла 13 титулов WTA

  • 31.12.2019 12:34
  • 347 просмотров
  • 4 комментария
Свитолина – в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия
© WTA. Элина Свитолина

Элина Свитолина вошла в топ-10 самых успешных теннисисток за период с 2010 по 2019 годы. За это время первая ракетка Украины выиграла 13 титулов WTA, что вывело ее на девятое место рейтинга.

Топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия:

Сейчас Свитолина готовится к старту нового сезона в Австралии.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 31.12.2019 12:48
    0
    axylinam, 31.12.2019 12:47
    Молодец Элинка,продолжай в том же духе,только есть просьба,не разоряй болельщиков,а то они все свои сбережения тратят на валидол
    Вже ні
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.12.2019 12:47
    0
    Молодец Элинка,продолжай в том же духе,только есть просьба,не разоряй болельщиков,а то они все свои сбережения тратят на валидол
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.12.2019 12:40
    +1
    Але на відміну від решти тенісисток з цього рейтингу нема жодного шолому, навіть Мантадорі. Половина титулів це третьосортні Інтернешнли. Так що таке собі досягнення на фоні інших
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.12.2019 12:37
    0
    Випередила 2 разову чемпіонку ТБШ Анжелік Кербер. Дуже цікаво
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.12.2019 12:40
    +1
    Але на відміну від решти тенісисток з цього рейтингу нема жодного шолому, навіть Мантадорі. Половина титулів це третьосортні Інтернешнли. Так що таке собі досягнення на фоні інших
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.12.2019 12:48
    0
    axylinam, 31.12.2019 12:47
    Молодец Элинка,продолжай в том же духе,только есть просьба,не разоряй болельщиков,а то они все свои сбережения тратят на валидол
    Вже ні
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.12.2019 12:47
    0
    Молодец Элинка,продолжай в том же духе,только есть просьба,не разоряй болельщиков,а то они все свои сбережения тратят на валидол
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.12.2019 12:37
    0
    Випередила 2 разову чемпіонку ТБШ Анжелік Кербер. Дуже цікаво
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