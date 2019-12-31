Свитолина – в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

Элина Свитолина вошла в топ-10 самых успешных теннисисток за период с 2010 по 2019 годы. За это время первая ракетка Украины выиграла 13 титулов WTA, что вывело ее на девятое место рейтинга.

Топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия:

Las 🔟 máximas ganadoras de 🏆 WTA de la década 2010-19



1⃣🇺🇲S. Williams 36🏆

2️⃣🇨🇿P. Kvitova 26🏆

3️⃣🇩🇰C. Wozniacki 24🏆

4⃣🇵🇱A. Radwanska 19🏆

5⃣🇷🇴S. Halep 19🏆

6⃣🇧🇾V. Azarenka 17🏆

7⃣🇷🇺M. Sharapova 16🏆

8⃣🇨🇿K. Pliskova 15 🏆

9⃣🇺🇦E. Svitolina 13 🏆

🔟🇩🇪A. Kerber 12 🏆 pic.twitter.com/lxoxYxJItV — TenisGang (@GangTenis) December 26, 2019

Сейчас Свитолина готовится к старту нового сезона в Австралии.