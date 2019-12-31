ФОТО. Месси сыграл больше всего минут в Ла Лиге за последние 10 лет

На счету форварда «Барселоны» 28850 сыгранных минут в чемпионате Испании

  • 31.12.2019 16:52
  • 589 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Месси сыграл больше всего минут в Ла Лиге за последние 10 лет
© ФК Барселона. Лионель Месси и Лука Модрич

32-летний аргентинский бомбардир каталонской «Барселоны» Лионель Месси провел больше всего времени на поле в чемпионате Испании за последние 10 лет.

На счету Месси 28850 сыгранных минут. На втором месте расположился 28-летний французский форвард «Барселоны» Антуан Гризманн, сыгравший 26701 минуту. Ранее Гризманн выступал за мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

У экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду, который ныне защищает цвета туринского «Ювентуса», 24508 сыгранных минут.

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 31.12.2019 17:49
    0
    и тут ошибка в тексте.... жесть
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 31.12.2019 17:49
    0
    и тут ошибка в тексте.... жесть
    Ссылка
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