ФОТО. Месси сыграл больше всего минут в Ла Лиге за последние 10 лет

32-летний аргентинский бомбардир каталонской «Барселоны» Лионель Месси провел больше всего времени на поле в чемпионате Испании за последние 10 лет.

На счету Месси 28850 сыгранных минут. На втором месте расположился 28-летний французский форвард «Барселоны» Антуан Гризманн, сыгравший 26701 минуту. Ранее Гризманн выступал за мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

У экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду, который ныне защищает цвета туринского «Ювентуса», 24508 сыгранных минут.