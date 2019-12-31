Анчелотти 5 января встретится с руководством Эвертона по поводу трансферов

Итальянский тренер хочет усилить команду

  • 31.12.2019 18:36
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Анчелотти 5 января встретится с руководством Эвертона по поводу трансферов
© Twitter. Карло Анчелотти
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о трансферной кампании.
 
«Рынок еще не открыт — он открывается завтра! Слухов много, это нормально. Так происходит во всем мире. В Италии то же самое.
 
После 5 января у нас будет встреча с руководством, мы сможем поговорить, удастся ли улучшить состав.
 
На мой взгляд, у нас хорошая команда. Некоторых игроков я не очень хорошо знал, но сейчас мы тренируемся, у меня стали лучше отношения и я знаю их лучше. Может быть, после 5 января мы можем обсудить это», - сказал Анчелотти.
 
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Источник — Sky Sports

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