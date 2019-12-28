Анчелотти зовет Инсинье и Мертенса в Эвертон

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти намерен усилить атаку команды.
Как сообщает Le 10 Sport, итальянский специалист хочет, чтобы английский клуб купил форвардов «Наполи» Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса.
Отметим, что и Инсинье и Мертенс хотят покинуть неаполитанский клуб. Контракт Мертенса истекает летом 2020 года.
Ранее сообщалось,что Анчелотти хочет, чтобы «Эвертон» купил Кулибали.
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Источник — Le 10 Sport
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