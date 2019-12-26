Анчелотти зовет Кулибали в Эвертон

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб поборолся за защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Английский клуб попробует осуществить трансфер футболиста в январское окно. Также игрока попытаются купить «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
В нынешнем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
«Наполи» хочет получить за своего футболиста €120 миллионов.
Источник — Daily Star
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.