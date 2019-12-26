Анчелотти зовет Кулибали в Эвертон

Итальянский специалист хочет вновь поработать с защитником «Наполи»

  • 26.12.2019 09:20
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  • 1 комментарий
Анчелотти зовет Кулибали в Эвертон
© FOX Sports Asia. Калиду Кулибали
Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб поборолся за защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
 
Английский клуб попробует осуществить трансфер футболиста в январское окно. Также игрока попытаются купить «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
 
В нынешнем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
 
«Наполи» хочет получить за своего футболиста €120 миллионов.
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Источник — Daily Star

(2 голоса)

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Комментарии
    markten1984
      markten1984, 26.12.2019 09:38
    0
    Денег не хватет
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 26.12.2019 09:38
    0
    Денег не хватет
    Ссылка
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