Анчелотти зовет Кулибали в Эвертон

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб поборолся за защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Английский клуб попробует осуществить трансфер футболиста в январское окно. Также игрока попытаются купить «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

«Наполи» хочет получить за своего футболиста €120 миллионов.