Арсенал хочет подписать Кулибали

Защитник «Наполи» может продолжить карьеру в АПЛ

  • 25.12.2019 19:46
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Арсенал хочет подписать Кулибали
© instagram.com/kkoulibaly26

«Арсенал» во время январского трансферного окна хочет подписать Калиду Кулибали. Представители лондонского клуба уже связывались с защитником «Наполи».

«Арсенал» готов предложить за Кулибали 55 млн фунтов. Transfermarkt оценивает сенегальского защитника в 75 млн евро.

В нынешнем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что Кулибали интересуется «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Football London

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