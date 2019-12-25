Арсенал хочет подписать Кулибали

«Арсенал» во время январского трансферного окна хочет подписать Калиду Кулибали. Представители лондонского клуба уже связывались с защитником «Наполи».
«Арсенал» готов предложить за Кулибали 55 млн фунтов. Transfermarkt оценивает сенегальского защитника в 75 млн евро.
В нынешнем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
Ранее сообщалось о том, что Кулибали интересуется «Манчестер Юнайтед».
Источник — Football London
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