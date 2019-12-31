Квиз: как много вы знаете об Алексе Фергюсоне?

Человек, в честь которого получил название «Ферги-тайм», даже день рождения празднует в последний день года. За 27 лет работы Алекс Фергюсон привел «МЮ» к двум победам в Лиге Чемпионов, 13 чемпионским титулам, пяти Кубкам Англии и множеству других, менее значимых достижений.
Sport.ua предлагает пройти квиз о человеке, чье величие осознавалось все время работы и еще лучше осознается после его ухода на пенсию.
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Источник — Sport.ua
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