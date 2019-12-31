ОФИЦИАЛЬНО: Бенфика купила Вайгля у Боруссии Д за €20 миллионов

24-летний немецкий опорный полузащитник «Боруссии» Дортмунд Юлиан Вайгль перешел в португальскую «Бенфику». «Орлы» заплатили за футболиста €20 миллионов.
Вайглю осталось пройти медосмотр в «Бенфике». Последние формальности будут улажены в начале января.
В текущем сезоне Вайгль провел за «Боруссию» 20 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. В активе Вайгля 5 матчей за национальную сборную Германии.
В 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» встретится с донецким «Шахтером».
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Источник — ФК Бенфика
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