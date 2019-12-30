Холанд перешел в Боруссию, трансферные планы Динамо, победа Ливерпуля

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 29-е декабря.

1. 20 свершившихся событий в футболе, выглядевших нереальными 10 лет назад. Вспоминаем то, за предсказание чего в 2009 году могли сжечь на костре.

2. ОФИЦИАЛЬНО: Холанд перешел в Боруссию Дортмунд. 19-летний норвежский форвард будет покорять Бундеслигу.

3. Челси совершил камбэк в концовке матча с Арсеналом, вырвав победу. «Синие» выиграли на «Эмирейтс» впервые с января 2016-го года.

4. Источник: Динамо перед покупкой форварда хочет продать Соля и Родригеша. Киевляне не готовы покупать новых игроков, не избавившись от балласта.

5. Невероятный Ливерпуль завершил год победой. Команда имеет+13 в АПЛ. Команда Юргена Клоппа обыграла «Вулверхэмптон».

6. Ди Франко близок к переходу в СК Днепр-1. Легионер «Карпат» может сменить клубную прописку.

7. Президент Ингульца подарил наставнику 600 тысяч гривен на покупку авто. Александр Поворознюк сделал щедрый подарок Сергею Лавриненко.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес - тренер Вест Хэма. Клуб оперативно договорился с наставником.

9. Динамо готово заплатить 3,5 млн фунтов за форварда Слована из Братиславы. Андраж Шпорар попал на радары киевского клуба.

10. НБА. 10 очков Леня и 5 очков Михайлюка не помогли Атланте и Детройту. Состоялся очередной игровой день в НБА.