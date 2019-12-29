20 свершившихся событий в футболе, выглядевших нереальными 10 лет назад

В конце любого года принято подводить итоги. Практически везде – будь то какие-то организации, либо же просто семейный круг. Футбол – не исключение. И хотя здесь куда чаще итоги подводят летом (в силу особенностей проведения сезонов), но и в конце календарного года специалистам есть о чем поговорить.

Однако сегодня мы не будем идти по проторенной дорожке, а вкратце подведем итоги последних десяти лет. За это время, если копнуть глубже, многое в футболе всерьез поменялось. Скажем, в 2009-м «Манчестер Юнайтед» все еще был истинным гегемоном в английском футболе, а Хосеп Гвардиола – делал одни из первых шагов в своем триумфальном тренерском пути, начиная собирать трофеи с «Барселоной». Десять лет назад мало кто мог поверить, что хорват Лука Модрич, который на тот момент был полузащитником «Тоттенхэма», обойдет Месси и Роналду и станет обладателем «Золотого мяча». Равно как и в то, что трансферный рекорд Криштиану, который как раз летом 2009-го перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» за 94 миллиона евро, спустя всего восемь лет будет перекрыт более чем вдвое.

Обо всем этом и многом другом поговорим сегодня, вспоминая случившиеся в мировом футболе события, которые десять лет назад показались бы большинству из нас абсолютно нереальными…

1. Победа «Лестера» в Премьер-лиге

По итогам сезона-2015/16 чемпионом английской Премьер-лиги стал «Лестер». Этого не ожидал абсолютно никто. Подобное случилось, словно гром среди ясного неба и до сих пор слабо поддается логике, если брать во внимание силу и экономический потенциал оппонентов, которых удалось обойти «лисам».

Коэффициент на победу «Лестера» перед стартом чемпионского сезона был 5000 к 1. В 2009 же году «лисы» выиграли Первую футбольную лигу Англии (третий по рангу дивизион тамошнего футбола), добыв повышение в Чемпионшип. Их будущие лидеры, которые помогли «Лестеру» выиграть титул в 2016-м играли кто где – Каспер Шмейхель был игроком «Ноттс Каунти», Джейми Варди выступал за скромный «Стоксбридж Парк Стилс», а Н’Голо Канте и вовсе обитал где-то в трясине любительской лиги французского футбола.

2. Исландия обыграет Англию на Евро-2016

В отборочном цикле на ЧМ-2010 сборная Исландии финишировала на 5-м, последнем, месте в своей квалификационной группе, где также играли Нидерланды, Норвегия, Шотландия и Македония. В островитянах мало кто видел серьезного соперника, но на чемпионате Европы-2016 во Франции они по-настоящему блеснули. Скромная Исландия смогла добраться до четвертьфинала, обыграв в 1/8-й не кого-то, а саму сборную Англии.

3. «Тоттенхэм» сыграет в финале Лиги чемпионов

В 2009 году «Тоттенхэм» финишировал на 8-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, не только не добыв путевки в еврокубки, но и отстав от чемпиона в лице «Манчестер Юнайтед» на целых 39 очков. Кто бы тогда мог подумать, что спустя 10 лет «шпоры» смогут пробиться в финал Лиги чемпионов, где практически до последнего будут способны навязывать конкуренцию «Ливерпулю»…

4. «Монпелье» станет чемпионом Франции

По итогам розыгрыша французской Лиги 2 сезона-2008/09 «Монпелье» повысился в классе, вновь став одним из элитных клубов своей страны. Однако никто и представить себе не мог, что спустя всего-то три года «Монпелье» сможет буквально ошеломить всю футбольную Францию, впервые в истории добыв титул чемпиона. Их триумф можно смело ставить в один ряд с великолепным и уже упоминавшимся выше успехом «Лестера» - такие вещи надолго остаются в памяти болельщиков.

5. Гарри Кейн станет обладателем «Золотой бутсы» чемпионата мира

Десять лет назад Гарри Кейн был 16-летним пареньком из академии «Тоттенхэма». Да, талантливым и перспективным, но еще крайне молодым и абсолютно ничего не достигшим. Вокруг него было много шумихи, но сколько таких юных вундеркиндов оказались на обочине истории впоследствии? Кейн же смог стать топовым бомбардиром, который в настоящий момент считается одним из лучших в мировом футболе. Доказать свой статус Гарри смог на последнем чемпионате мира, когда с 6 голами стал его лучшим бомбардиром, получив «Золотую бутсу» турнира.

6. Лука Модрич выиграет «Золотой мяч»

В 2008-м году началась «эра Месси и Роналду», когда десять сезонов кряду обладателями «Золотого мяча» становились либо аргентинец, либо португалец. Отодвинуть их с пьедестала удалось в 2018-м хорвату Луке Модричу, который в 2009-м закончил свой первый сезон в «Тоттенхэме». Сезон, перед которым большинство английских аналитиков поддавали сомнению возможность Луки вообще добиться чего-то серьезного на просторах АПЛ.

7. Гарет Бэйл станет самым дорогим футболистом мира

Сезон-2008/09 оказался одним из наиболее провальных в карьере Гарета Бэйла. Из-за травм он крайне немного отыграл за «Тоттенхэм», и будучи 20-летним футболистом, мог и вовсе покинуть лондонский клуб. В прессе всерьез обсуждалась возможность перехода Бэйла за 3 миллиона фунтов в «Бирмингем». Однако Гарет остался и через пять лет побил трансферный рекорд Криштиану Роналду, перейдя в «Реал» за 101 миллион евро.

8. Сборная Алжира выиграет Кубок африканских наций

Алжир даже не пробился в финальные турниры Кубка африканских наций в 2006 и 2008 годах, но спустя время смог пройти сквозь темные времена в истории и в 2019-м во второй раз в истории стал лучшей командой континента. Оно и неудивительно, когда в твоих рядах играют такие звезды современности, как Рияд Марез.

9. «Уиган» выиграет Кубок Англии

В ноябре 2009 года «Тоттенхэм» буквально уничтожил «Уиган» в поединке Премьер-лиги, разбив соперника со счетом 9:1. Спустя четыре года «латикс» не только смогут пробиться в финал Кубка Англии, но и сенсационно одолеют там «Манчестер Сити» со счетом 1:0, впервые в истории став обладателем этого трофея.

10. Хорватия выйдет в финал чемпионата мира

9 сентября 2009 года. Матч отбора к чемпионату мира-2010 между сборными Англии и Хорватии. Счет 5:1. Спустя девять лет хорваты и англичане пересекутся в полуфинале чемпионата мира, где балканцы возьмут реванш за прежнее унижение, одолев фаворита в дополнительное время – 2:1. Проход в финал мундиаля – самое значимое достижение в истории сборной Хорватии. Возможно, она бы могла замахнуться и на трофей, но Франция в 2018-м была по-настоящему великолепна.

11. Уэйн Руни будет играть в Чемпионшипе за «Дерби»

Сезон-2008/09 «Дерби» завершил на 18-м месте в Чемпионшипе, в то время как «Манчестер Юнайтед» с Руни в составе играл в финале Лиги чемпионов против «Барселоны». Спустя десять лет ситуация изменилась и 34-летний Уэйн с 1 января 2020 года будет играть за «баранов» в Чемпионшипе, совмещая функции игрока и тренера команды.

12. «Атлетико» выиграет Ла Лигу

В 2009 году «Атлетико» мог похвастаться хорошим составом, где были такие мастера как Давид Де Хеа, Серхио Агуэро, Диего Форлан. Однако разница между «матрасниками» и «Реалом» с «Барселоной» все еще была невероятной. Разрыв между финишировавшим в сезоне-2008/09 четвертым «Атлетико» и ставшей первой «Барселоной» составил 20 очков, а в сезоне-2009/10 «матрасники» и вовсе проиграли вновь триумфовавшей «Барселоне» 52 очка. В этой связи, триумф «Атлетико» по итогам Ла Лиги-2013/14, когда команде Диего Симеоне удалось на финише обойти «Барселону» и «Реал» на три очка, видится настоящим подвигом.

13. «Борнмут» будет играть в Премьер-лиге

В сезоне-2008/09 «Борнмут» был понижен в классе до Второй футбольной лиги Англии (четвертый по рангу дивизион тамошнего футбола), а также лишен 17 очков и ограничен в трансферах. Тогда же у руля этой команды встал 31-летний бывший ее игрок Эдди Хау. Ныне «вишни» - полноправный участник Премьер-лиги, причем обитают в элитной лиге Англии вот уже пятый сезон кряду и, похоже, не имеют планов вновь отправляться в «трясину».

14. За футболиста на трансферном рынке заплатят более 200 млн евро

В 2009-м переход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» за 94 миллиона евро стал новым рекордом в мировом футболе. Спустя четыре года он падет из-за перехода Бэйла во все тот же «Реал», но перекрыть прежнюю «планку» удастся всего на 7 миллионов. В 2016-м состоится еще переход Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов, но все эти сделки выглядят несколько неполноценными на фоне состоявшегося летом 2017 года переезда Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро. Такими темпами через 5-7 лет нам стоит ждать нового рекорда размером, например, в 500 миллионов?

15. Джордан Хендерсон будет капитаном команды-победительницы Лиги чемпионов

«Я хочу выиграть Кубок Англии с «Сандерлендом» до достижения своего 30-летия», - такие цели перед собой в 2009 году ставил 19-летний воспитанник «черных котов». Вряд ли Хендерсон мог даже мечтать о том, что спустя десять лет в составе «Ливерпуля» станет победителем Лиги чемпионов, причем в качестве капитана команды первым поднимет столь вожделенный трофей над головой.

16. Джанлуиджи Буффон все еще будет играть

Сложно поверить, но легендарный итальянский вратарь продолжает карьеру, будучи уже 41-летним ветераном. Уже в 2009-м казалось, что еще пару-тройку сезонов Буффон проведет, после чего, вероятно, огласит об уходе на пенсию. Хотя бы из-за утери интереса к выступлениям на профессиональном уровне. Но Джанлуиджи все еще держит себя в тонусе и ныне старается, как может, помогать «Ювентусу», хотя в январе предстоящего года живой легенде итальянского футбола стукнет уже 42.

17. «Манчестер Сити» выиграет 4 титула в Премьер-лиге за 8 лет

Да, «Манчестер Сити» еще в 2008 году был приобретен Abu Dhabi United Group, став де-факто одним из самых богатых футбольных клубов мира. Однако уровень конкуренции в английской Премьер-лиге в последние годы настолько высок и серьезен, что побеждать здесь год от года – нереальная, казалось бы, задача. Впрочем, «горожанам» за последние 8 лет удалось добыть уже четыре титула. В 2009-м «Сити» финишировал лишь 10-м и только самые преданные фанаты этой команды, а также арабские владельцы клуба, вероятно, верили в настолько светлое будущее своих любимцев.

18. «Челси» финиширует 10-м в Премьер-лиге

Итоговые позиции «Челси» в период с 2003/04 по 2008/09 сезоны: 2, 1, 1, 2, 2, 3. В сезоне-2015/16 «синие» финишировали на сенсационно низкой, как для себя, 10-й позиции. Это выглядит еще более аномально, если добавить, что за год до этого и через год после этого «Челси» оказывался чемпионом Англии.

19. Бразилия проиграет со счетом 1:7

Пятикратный чемпион мира сборная Бразилии в 2006 году в 1/4 финала чемпионата мира проиграла Франции и не смогла отстоять звание лучшей команды планеты, добытой четырьмя годами ранее. В 2010-м бразильцы вновь добрались до четвертьфинала, где уступили теперь уже Нидерландам (1:2). Но все это вполне объяснимые события, а вот поражение от сборной Германии в полуфинале домашнего ЧМ-2014 со счетом 1:7 – это нечто абсолютно непрогнозируемое и необъяснимое. Достаточно сказать, что это поражение стало самым крупным в истории «селесао». До этого с разницей в шесть мячей бразильская сборная проигрывала лишь однажды – почти сотню лет назад, в 1920-м, уругвайцам (0:6).

20. «Манчестер Юнайтед» постигнет крах

В 2009-м «красные дьяволы» под руководством Алекса Фергюсона взяли свой 18-й в истории титул чемпиона Англии. Эта команда являлась одной из лучших и сильнейших в мире, добралась до финала Лиги чемпионов, а ее состав был переполнен звездами первой величины. В 2009 году из «Манчестер Юнайтед» ушел Роналду, а спустя еще четыре года и сам Фергюсон. Конечно, многие понимали, что после сэра Алекса будет тяжело, но вряд ли кто мог представить, что за шесть сезонов без великого шотландца «красные дьяволы» не сподобятся выиграть ни одного чемпионского титула…

Алексей СЛИВЧЕНКО