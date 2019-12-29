Президент Ингульца подарил наставнику 600 тысяч гривен на покупку авто

Александр Поворознюк сделал щедрый подарок Сергею Лавриненко

  • 29.12.2019 15:44
  • 4495 просмотров
  • 6 комментариев
Президент Ингульца подарил наставнику 600 тысяч гривен на покупку авто
© Динамомания. Александр Поворознюк и Сергей Лавриненко
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк выделил большую сумму главному тренеру команды Сергею Лавриненко на покупку автомобиля.
 
«Да, это правда. Я дал Лавриненко больше 600 тысяч гривен на приобретение автомобиля. Не помню марку, но знаю, что машину он купил темно-синего цвета. Ту, которую хотел», - сказал Поворознюк. 
 
По информации источника, главный тренер «Ингульца» купил KIA Sorento. В зависимости от комплектации цена колеблется от 929 тысяч до 1 миллиона 141 тысячи гривен.
 
Напомним, «Ингулец» ушел на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 37 очков. Отставание от первой позиции составляет всего два пункта. Также клуб вышел в четвертьфинал Кубка Украины.
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Источник — Footboom

(11 голосов)

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Комментарии
    Sport
      Sport, 29.12.2019 16:57
    0
    rasheed_iverson, 29.12.2019 16:15
    Маршруткою можна і за 5-10 грн їздити
    Или купить маршрутку, синего цвета
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 29.12.2019 16:51
    +1
    Владимир Копяк, 29.12.2019 16:30
    Жест, который лишний раз подтвердил мое предположение, что хозяин клуба далеко не бедный человек, и может себе позволить выбрасывать такие деньги не только на покупку машин тренерам и игрокам, но и арбитрам, которые только и мечтают попасть на игры его команды. В свое время я высказал предположение, что Ингулец снова будет в финале национального Кубка, при условии хорошего урожая в этом году. Урожай удался на славу, и теперь перспективы играть в финале, более чем реальные. Или я ошибаюсь?
    странная логика, не имеющая под собой никаких оснований. Все равно что выдвигать обвинения человеку в том, что он может совершить убийство холодным оружием вроде ножа, если чел держит на кухне хороший набор качественных ножей и активно пользуется ими при приготовлении еды.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 29.12.2019 16:48
    0
    наверно заслужил-сельский клуб без звезд и сильныхлегов -вышел в финал кубка в прошлом году-вполне может повторить успех в этом сезоне
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 29.12.2019 16:30
    -4
    Жест, который лишний раз подтвердил мое предположение, что хозяин клуба далеко не бедный человек, и может себе позволить выбрасывать такие деньги не только на покупку машин тренерам и игрокам, но и арбитрам, которые только и мечтают попасть на игры его команды. В свое время я высказал предположение, что Ингулец снова будет в финале национального Кубка, при условии хорошего урожая в этом году. Урожай удался на славу, и теперь перспективы играть в финале, более чем реальные. Или я ошибаюсь?
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 29.12.2019 16:15
    +3
    ihor7003, 29.12.2019 15:51
    б/у можно и за 10 касарей взять
    Маршруткою можна і за 5-10 грн їздити
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 29.12.2019 15:51
    0
    б/у можно и за 10 касарей взять
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 29.12.2019 16:15
    +3
    ihor7003, 29.12.2019 15:51
    б/у можно и за 10 касарей взять
    Маршруткою можна і за 5-10 грн їздити
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 29.12.2019 16:51
    +1
    Владимир Копяк, 29.12.2019 16:30
    Жест, который лишний раз подтвердил мое предположение, что хозяин клуба далеко не бедный человек, и может себе позволить выбрасывать такие деньги не только на покупку машин тренерам и игрокам, но и арбитрам, которые только и мечтают попасть на игры его команды. В свое время я высказал предположение, что Ингулец снова будет в финале национального Кубка, при условии хорошего урожая в этом году. Урожай удался на славу, и теперь перспективы играть в финале, более чем реальные. Или я ошибаюсь?
    странная логика, не имеющая под собой никаких оснований. Все равно что выдвигать обвинения человеку в том, что он может совершить убийство холодным оружием вроде ножа, если чел держит на кухне хороший набор качественных ножей и активно пользуется ими при приготовлении еды.
    Ссылка
    Sport
      Sport, 29.12.2019 16:57
    0
    rasheed_iverson, 29.12.2019 16:15
    Маршруткою можна і за 5-10 грн їздити
    Или купить маршрутку, синего цвета
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 29.12.2019 16:48
    0
    наверно заслужил-сельский клуб без звезд и сильныхлегов -вышел в финал кубка в прошлом году-вполне может повторить успех в этом сезоне
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 29.12.2019 15:51
    0
    б/у можно и за 10 касарей взять
    Ссылка
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