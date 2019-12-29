ОФИЦИАЛЬНО: Холанд перешел в Боруссию Дортмунд

19-летний норвежский форвард будет покорять Бундеслигу

  • 29.12.2019 16:54
  • 1260 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Холанд перешел в Боруссию Дортмунд
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд
Нападающий австрийского «РБ Зальцбурга» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал игроком дортмундской «Боруссии».
 
19-летний норвежский футболист присоединится к немецкому клубу 3-го января. Контракт рассчитан до лета 2024 года, финансовые подробности пока не сообщаются.
 
Отметим, что этом сезоне Холанд забил 28 мячей в 22 матчах во всех турнирах за «Зальцбург».
 
«Боруссия» выиграла борьбу за норвежского таланта у английского «Манчестер Юнайтед» и итальянского «Ювентуса».
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 29.12.2019 17:17
    0
    Молодец что выбрал Германию,а не Англию и Италию,там будет больше шансов раскрыться и поднять на себя ценник!
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 29.12.2019 17:11
    0
    Головне питання здується чи ні??
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 29.12.2019 17:09
    0
    Неплохой выбор команды, чтобы через два-три года перейти в другой клуб за 150-200 миллионов.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 29.12.2019 17:07
    0
    Этот сайт как всегда херню печатал
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 29.12.2019 17:05
    +1
    Отступные Зальцбургу 20 миллионов, но и в контракте была прописана сумма "отката" отцу при трансфере. По итоге Боруссия заплатила 20 миллионов ред буллу, 10 млн отцу Холланда и примерно 15 миллионов Мино Райоле. Зароботная плата 6 миллионов евро чистыми, которая к концу контракта может увеличится до 8 миллионов.
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 29.12.2019 17:05
    +1
    Отступные Зальцбургу 20 миллионов, но и в контракте была прописана сумма "отката" отцу при трансфере. По итоге Боруссия заплатила 20 миллионов ред буллу, 10 млн отцу Холланда и примерно 15 миллионов Мино Райоле. Зароботная плата 6 миллионов евро чистыми, которая к концу контракта может увеличится до 8 миллионов.
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 29.12.2019 17:17
    0
    Молодец что выбрал Германию,а не Англию и Италию,там будет больше шансов раскрыться и поднять на себя ценник!
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 29.12.2019 17:11
    0
    Головне питання здується чи ні??
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 29.12.2019 17:09
    0
    Неплохой выбор команды, чтобы через два-три года перейти в другой клуб за 150-200 миллионов.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 29.12.2019 17:07
    0
    Этот сайт как всегда херню печатал
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности