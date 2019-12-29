ОФИЦИАЛЬНО: Холанд перешел в Боруссию Дортмунд

Нападающий австрийского «РБ Зальцбурга» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал игроком дортмундской «Боруссии».

19-летний норвежский футболист присоединится к немецкому клубу 3-го января. Контракт рассчитан до лета 2024 года, финансовые подробности пока не сообщаются.

Отметим, что этом сезоне Холанд забил 28 мячей в 22 матчах во всех турнирах за «Зальцбург».