ОФИЦИАЛЬНО: Холанд перешел в Боруссию Дортмунд

Нападающий австрийского «РБ Зальцбурга» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал игроком дортмундской «Боруссии».
19-летний норвежский футболист присоединится к немецкому клубу 3-го января. Контракт рассчитан до лета 2024 года, финансовые подробности пока не сообщаются.
Отметим, что этом сезоне Холанд забил 28 мячей в 22 матчах во всех турнирах за «Зальцбург».
«Боруссия» выиграла борьбу за норвежского таланта у английского «Манчестер Юнайтед» и итальянского «Ювентуса».
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Источник — ФК Боруссия Дортмунд
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