Трансфер Холанда в Ювентус задерживается из-за финансовых требований игрока

Трансфер нападающего австрийского «РБ Зальцбурга» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда в туринский «Ювентус» задерживается.

По информации источника, всему виной требования 19-летнего игрока по зарплате. Холанд хочет получать в новом клубе 10,25 млн евро за сезон, однако «старая синьора» не готова удовлетворить его требования.

Тем не менее, в «Ювентусе» уверены в итоговой договоренности с Холандом, поскольку его интересы представляет агент Мино Райола, находящийся в хороших отношениях с клубом.

В этом сезоне Холанд забил 28 мячей в 21 матче во всех турнирах за «Зальцбург». Также Холанда хотят купить «Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Юнайтед».