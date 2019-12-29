Трансфер Холанда в Ювентус задерживается из-за финансовых требований игрока

Трансфер нападающего австрийского «РБ Зальцбурга» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда в туринский «Ювентус» задерживается.
По информации источника, всему виной требования 19-летнего игрока по зарплате. Холанд хочет получать в новом клубе 10,25 млн евро за сезон, однако «старая синьора» не готова удовлетворить его требования.
Тем не менее, в «Ювентусе» уверены в итоговой договоренности с Холандом, поскольку его интересы представляет агент Мино Райола, находящийся в хороших отношениях с клубом.
В этом сезоне Холанд забил 28 мячей в 21 матче во всех турнирах за «Зальцбург». Также Холанда хотят купить «Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Холанд в МЮ будет зарабатывать в 10 раз больше, чем в «Зальцбурге».
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Источник — Calciomercato
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