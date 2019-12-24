Холанд в МЮ будет зарабатывать в 10 раз больше, чем в Зальцбурге

19-летний форвард австрийского «Зальцбурга» и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд близок к переходу в английский «Манчестер Юнайтед» в предстоящее зимнее трансферное окно.
По данным источника, в случае перехода зарплата талантливого нападающего возрастет с 23 тысяч до 230 тысяч евро в неделю.
Также игрок получит бонусы, если «Манчестер Юнайтед» сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов или выиграть один из трофеев.
В этом сезоне Холанд забил 28 мячей в 21 матче во всех турнирах за «Зальцбург». Также Холанда хочет купить «Боруссия» Дортмунд и «Ювентус».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» подготовил 90 миллионов евро на трансфер Холанда.
Источник — The Sun
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