Холанд в МЮ будет зарабатывать в 10 раз больше, чем в Зальцбурге

19-летний форвард австрийского «Зальцбурга» и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд близок к переходу в английский «Манчестер Юнайтед» в предстоящее зимнее трансферное окно.

По данным источника, в случае перехода зарплата талантливого нападающего возрастет с 23 тысяч до 230 тысяч евро в неделю.

Также игрок получит бонусы, если «Манчестер Юнайтед» сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов или выиграть один из трофеев.

В этом сезоне Холанд забил 28 мячей в 21 матче во всех турнирах за «Зальцбург». Также Холанда хочет купить «Боруссия» Дортмунд и «Ювентус».