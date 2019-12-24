Холанд в МЮ будет зарабатывать в 10 раз больше, чем в Зальцбурге

Если трансфер состоится, норвежский форвард получит существенное увеличение зарплаты

  • 24.12.2019 10:41
  • 2495 просмотров
  • 5 комментариев
Холанд в МЮ будет зарабатывать в 10 раз больше, чем в Зальцбурге
© Yahoo Sports. Эрлинг Холанд
19-летний форвард австрийского «Зальцбурга» и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд близок к переходу в английский «Манчестер Юнайтед» в предстоящее зимнее трансферное окно.
 
По данным источника, в случае перехода зарплата талантливого нападающего возрастет с 23 тысяч до 230 тысяч евро в неделю. 
 
Также игрок получит бонусы, если «Манчестер Юнайтед» сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов или выиграть один из трофеев.
 
В этом сезоне Холанд забил 28 мячей в 21 матче во всех турнирах за «Зальцбург». Также Холанда хочет купить «Боруссия» Дортмунд и «Ювентус».
 
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Источник — The Sun

(7 голосов)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 24.12.2019 12:01
    +1
    Pavlo, 24.12.2019 10:58
    Надо идти в Боруссию, если вариант реальный. Там его обтесают хорошенько и через года 2-3 уже будет не в маню переходить, а в Ливер или мансити. В ман ю сейчас вообще не вариант идти, клуб тупо кризисный. Не факт что даже просто в еврокубки попадут.
    Немецкий чемпионат один из самых тяжелых плюс он очень атлетичный. Если человек выживет в нём, то он выживет в любом. Но можно и сломать карьеру человеку.
    Ссылка
    shoko
      shoko, 24.12.2019 11:19
    -4
    Den96, 24.12.2019 11:07
    Они Ярмолу уже "обтесали"
    Ну если там внутри бревна Буратино,то ни один Папа Карло по другому обтёску не сделает
    Ссылка
    Den96
      Den96, 24.12.2019 11:07
    +2
    Pavlo, 24.12.2019 10:58
    Надо идти в Боруссию, если вариант реальный. Там его обтесают хорошенько и через года 2-3 уже будет не в маню переходить, а в Ливер или мансити. В ман ю сейчас вообще не вариант идти, клуб тупо кризисный. Не факт что даже просто в еврокубки попадут.
    Они Ярмолу уже "обтесали"
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 24.12.2019 11:04
    -4
    230 тысяч в неделю в МЮ. Его же засмеют за такие копейки. Нормальные игроки не получают меньше миллиона долларов в неделю.
    Ссылка
    Pavlo
      Pavlo, 24.12.2019 10:58
    +1
    Надо идти в Боруссию, если вариант реальный. Там его обтесают хорошенько и через года 2-3 уже будет не в маню переходить, а в Ливер или мансити. В ман ю сейчас вообще не вариант идти, клуб тупо кризисный. Не факт что даже просто в еврокубки попадут.
    Ссылка
    Den96
    online
      Den96, 24.12.2019 11:07
    +2
    Pavlo, 24.12.2019 10:58
    Надо идти в Боруссию, если вариант реальный. Там его обтесают хорошенько и через года 2-3 уже будет не в маню переходить, а в Ливер или мансити. В ман ю сейчас вообще не вариант идти, клуб тупо кризисный. Не факт что даже просто в еврокубки попадут.
    Они Ярмолу уже "обтесали"
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 24.12.2019 12:01
    +1
    Pavlo, 24.12.2019 10:58
    Надо идти в Боруссию, если вариант реальный. Там его обтесают хорошенько и через года 2-3 уже будет не в маню переходить, а в Ливер или мансити. В ман ю сейчас вообще не вариант идти, клуб тупо кризисный. Не факт что даже просто в еврокубки попадут.
    Немецкий чемпионат один из самых тяжелых плюс он очень атлетичный. Если человек выживет в нём, то он выживет в любом. Но можно и сломать карьеру человеку.
    Ссылка
    Pavlo
      Pavlo, 24.12.2019 10:58
    +1
    Надо идти в Боруссию, если вариант реальный. Там его обтесают хорошенько и через года 2-3 уже будет не в маню переходить, а в Ливер или мансити. В ман ю сейчас вообще не вариант идти, клуб тупо кризисный. Не факт что даже просто в еврокубки попадут.
    Ссылка
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