Ди Франко близок к переходу в СК Днепр-1

Полузащитник львовских «Карпат» Франциско Ди Франко может продолжить свою карьеру в СК «Днепр-1».

По информации источника, клубы уже готовят трансфер 24-летнего аргентинца.

Ранее сообщалось, что Франциско Ди Франко и португалец Кристиан Понде покинут «Карпаты» этой зимой, так как львовский клуб планирует сделать ставку на опытных украинцев.

Отметим, что Ди Франко защищает цвета львовского клуба с 2017 года и является одним из лидеров команды. В этом сезоне он провел 15 матчей в Премьер-лиге и забил один гол.