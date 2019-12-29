Ди Франко близок к переходу в СК Днепр-1

Легионер «Карпат» может сменить клубную прописку

  • 29.12.2019 15:25
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Ди Франко близок к переходу в СК Днепр-1
© ФК Карпаты. Франциско Ди Франко
Полузащитник львовских «Карпат» Франциско Ди Франко может продолжить свою карьеру в СК «Днепр-1». 
 
По информации источника, клубы уже готовят трансфер 24-летнего аргентинца.
 
Ранее сообщалось, что Франциско Ди Франко и португалец Кристиан Понде покинут «Карпаты» этой зимой, так как львовский клуб планирует сделать ставку на опытных украинцев.
 
Отметим, что Ди Франко защищает цвета львовского клуба с 2017 года и является одним из лидеров команды. В этом сезоне он провел 15 матчей в Премьер-лиге и забил один гол.
 
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Источник — Динамомания

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