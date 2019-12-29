Невероятный Ливерпуль завершил год победой. Команда имеет+13 в АПЛ

«Ливерпуль» закрывал 2019 год матчем против «Вулверхэмптона», который в минувшем туре сумел в напряженном матче одолеть «Манчестер Сити».
Однако сегодня команда Нуну Санту успеха не добилась, а «Красные» закрыли год победой 1:0. «Ливерпуль» в АПЛ продолжает идти без поражений и всего с одним ничейным результатом за 19 туров.
У команды Юргена Клоппа есть матч в запасе, а ближайший конкурент отстает на 13 очков.
Ливерпуль - Вулверхэмптон 1:0
Гол: Мане, 42
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Кейта, 67), Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 86), Салах, Мане, Фирмино (Ориги, 86)
Вулверхэмптон: Патрисиу, Беннетт, Коади, Килман, Моутиньо, Невеш (Сайсс, 56), Дендонкер (Траоре, 58), Отто, Винагре, Хота (Хименес, 72), Нето
Источник — Sport.ua
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