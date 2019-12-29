Невероятный Ливерпуль завершил год победой. Команда имеет+13 в АПЛ

Команда Юргена Клоппа обыграла «Вулверхэмптон»

  • 29.12.2019 20:27
  • 2759 просмотров
  • 4 комментария
Невероятный Ливерпуль завершил год победой. Команда имеет+13 в АПЛ
© twitter.com/LFC

«Ливерпуль» закрывал 2019 год матчем против «Вулверхэмптона», который в минувшем туре сумел в напряженном матче одолеть «Манчестер Сити».

Однако сегодня команда Нуну Санту успеха не добилась, а «Красные» закрыли год победой 1:0. «Ливерпуль» в АПЛ продолжает идти без поражений и всего с одним ничейным результатом за 19 туров.

У команды Юргена Клоппа есть матч в запасе, а ближайший конкурент отстает на 13 очков.

Ливерпуль - Вулверхэмптон 1:0
Гол: Мане, 42

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Кейта, 67), Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 86), Салах, Мане, Фирмино (Ориги, 86)

Вулверхэмптон: Патрисиу, Беннетт, Коади, Килман, Моутиньо, Невеш (Сайсс, 56), Дендонкер (Траоре, 58), Отто, Винагре, Хота (Хименес, 72), Нето

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    pol55
      pol55, 29.12.2019 21:00
    0
    Волки достойно играли,просто не повезло(из VAP,и в концовке.)
    Ссылка
    scouser
    scouser, 29.12.2019 20:59
    +2
    далеко не легкие 3 очка, но победителей не судят..так держать, красные...YNWA
    З.Ы. а днем Стиви Джи со своим Рейнджерсом бахнул Селтик, день удался
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 29.12.2019 20:55
    +1
    Отскочили, во втором тайме команду не видно было. А волки очень хороши. Потрепают многим нервы. И могут снова зацепиться за лигу европы.
    Ссылка
    russol30
      russol30, 29.12.2019 20:49
    +2
    Красавчики, продовжуйте так і дальше👍
    Ссылка
    scouser
    scouser, 29.12.2019 20:59
    +2
    далеко не легкие 3 очка, но победителей не судят..так держать, красные...YNWA
    З.Ы. а днем Стиви Джи со своим Рейнджерсом бахнул Селтик, день удался
    Ссылка
    russol30
      russol30, 29.12.2019 20:49
    +2
    Красавчики, продовжуйте так і дальше👍
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 29.12.2019 20:55
    +1
    Отскочили, во втором тайме команду не видно было. А волки очень хороши. Потрепают многим нервы. И могут снова зацепиться за лигу европы.
    Ссылка
    pol55
      pol55, 29.12.2019 21:00
    0
    Волки достойно играли,просто не повезло(из VAP,и в концовке.)
    Ссылка
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