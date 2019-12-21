Беседин не прошел допинг-тест, Хацкевич в России

Sport.ua представляет вашему вниманию подборку главных новостей за пятницу, 20 декабря:

1. ВИДЕО. Гладкий забил второй гол в сезоне за турецкий Демирспор. Украинский форвард отличился за клуб второго дивизиона Турции

2. Беседин не прошел допинг-тест после матча с Мальме. Форвард «Динамо» отстранен на 30 дней

3. ОФИЦИАЛЬНО: Артета возглавил лондонский Арсенал. Контракт со специалистом рассчитан на 3,5 года

4. Анси-2019. Пидгрушная заняла девятое место в спринте. Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф

5. Лунин подешевел в 2,5 раза. Теперь украинский голкипер «Вальядолида» оценивается в €3 миллиона

6. Семь клубов Первой лиги подали заявки на аттестат УПЛ. Среди них нет «Агробизнеса» и «Авангарда»

7. Десна планирует арендовать защитника Динамо. Владислав Дубинчак может сменить команду

8. ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич возглавил Ротор, Шацких – в штабе. Бывший тренерский состав киевского «Динамо» будет работать в России

9. Французский клуб проявлял интерес к хавбеку Шахтера Майкону. Но бразилец намерен остаться в рядах чемпиона Украины

10. Шахтер планирует расстаться с Веллингтоном Немом. Бразильский полузащитник может быть продан в ближайшее трансферное окно