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ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич возглавил Ротор, Шацких – в штабе

Бывший тренерский состав киевского «Динамо» будет работать в России

  • 20.12.2019 11:10
  • 8425 просмотров
  • 28 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич возглавил Ротор, Шацких – в штабе
© ФК Ротор
Белорусский специалист Александр Хацкевич возглавил «Ротор» из Волгограда (Россия), как и сообщалось ранее. Контракт был подписан в пятницу, 20 декабря. 
 
Хацкевич приступит к выполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. Помогать ему будут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.
 
Ранее Александр Хацкевич занимал пост главного тренера киевского «Динамо», был уволен в августе 2019 года после того, как украинский клуб проиграл в квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» (0:1, 3:3).
 
Волгоградский «Ротор» после 25 туров с 52 очками идет на первом месте в ФНЛ и претендует на выход в элитный дивизион российского чемпионата.
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Источник — ФК Ротор

(32 голоса)

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Комментарии
    keegan
    online
      keegan, 20.12.2019 13:28
    -3
    удачи
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 20.12.2019 13:26
    -1
    Гадаю, що ми відтепер довго не почуємо про О. Хацкевича... Добрий був футболіст та дякуємо за роки, як футболіста, в "Д-К"...
    Ссылка
    johndow11
      johndow11, 20.12.2019 13:09
    +2
    да пох, в принципе)
    Ссылка
    Ярослав Скориков
      Ярослав Скориков, 20.12.2019 13:01
    -1
    Ясно, із даного призначення висновок один - Ротор не планує на довго затримуватися в елітному дивізіоні, а то і взагалі виходити в еліту
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 20.12.2019 12:52
    -1
    Проща й ротор шмотор.
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 20.12.2019 12:51
    -1
    Лужному респект !
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:45
    0
    zdobny, 20.12.2019 12:36
    Не, ну тут ты переборщил. За еврокубки Ротор, конечно, бороться не сможет, потому что российская топ-6 недосягаема по финансам. Те же Спартак и Динамо М - это 5 и 6 по силе команды РПЛ, но они тратят на трансферы по 50 млн евро за одно окно, покупая из западной Европы чемпионов Мира, игроков Боруссии, Марселя, игроков сборных Голландии, Швеции, Чехии и тд. Ротору нужно иметь хозяина-миллиардера, чтоб бороться за еврокубки. А вот объективная цель для Хацкевича - это топ-10 РПЛ. Если сходу туда заберется - это будет not bad для него как для тренера.
    В общем даром просранные деньги
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:43
    +4
    VLADLeoN5, 20.12.2019 11:21
    Может вернуть его в Динамо?
    Разве что московское или минское
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:42
    +4
    Суркис же его на рыбалку послал вроде?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:41
    +1
    Все конечно понимаю, но все же интересно, какими результатами впечатлился его новый работодатель что выбор пал на нем
    Ссылка
    zdobny
    zdobny, 20.12.2019 12:36
    -1
    pidor_iz_shakhtera, 20.12.2019 11:18
    Буду дико ржать когда Михайличенко будет топить Динамо, а Ротор уже в следующем сезоне будет бороться за еврокубки в РФПЛ
    Не, ну тут ты переборщил. За еврокубки Ротор, конечно, бороться не сможет, потому что российская топ-6 недосягаема по финансам. Те же Спартак и Динамо М - это 5 и 6 по силе команды РПЛ, но они тратят на трансферы по 50 млн евро за одно окно, покупая из западной Европы чемпионов Мира, игроков Боруссии, Марселя, игроков сборных Голландии, Швеции, Чехии и тд. Ротору нужно иметь хозяина-миллиардера, чтоб бороться за еврокубки. А вот объективная цель для Хацкевича - это топ-10 РПЛ. Если сходу туда заберется - это будет not bad для него как для тренера.
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 20.12.2019 12:27
    -7
    Maradona, 20.12.2019 11:30
    Типовий білорус
    а у Шацького українське громадянство. І після цього їхати на росію? жодної поваги до себе та українців.
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 20.12.2019 12:22
    +3
    Вывел Динамо 2 во вторую лигу, выведет и Ротор!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 20.12.2019 12:19
    +1
    solart1964, 20.12.2019 11:12
    Во теперь и поглядим, чего он стоит. Физрук или тренер..)
    Динамо2, Динамо, збірна Білорусі. Мало?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 20.12.2019 12:03
    +3
    В Украину, в ближайшее время, не вернётся....
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.12.2019 12:03
    -3
    Zaplitnyi, 20.12.2019 11:46
    Жаль Ротот, мали шанс вийти в РФПЛ
    вболіваєш за них？
    Ссылка
    Zaplitnyi
      Zaplitnyi, 20.12.2019 11:46
    -9
    Жаль Ротот, мали шанс вийти в РФПЛ
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.12.2019 11:43
    -1
    pidor_iz_shakhtera, 20.12.2019 11:18
    Буду дико ржать когда Михайличенко будет топить Динамо, а Ротор уже в следующем сезоне будет бороться за еврокубки в РФПЛ
    ой ходить тебе, лошадко, весь следующий сезон молчаливой
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 20.12.2019 11:37
    -1
    и пусть не возвращаются
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 20.12.2019 11:30
    +2
    Типовий білорус
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 20.12.2019 11:12
    +8
    Во теперь и поглядим, чего он стоит. Физрук или тренер..)
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:43
    +4
    VLADLeoN5, 20.12.2019 11:21
    Может вернуть его в Динамо?
    Разве что московское или минское
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:42
    +4
    Суркис же его на рыбалку послал вроде?
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 20.12.2019 12:22
    +3
    Вывел Динамо 2 во вторую лигу, выведет и Ротор!
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 20.12.2019 12:03
    +3
    В Украину, в ближайшее время, не вернётся....
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.12.2019 11:28
    +3
    VLADLeoN5, 20.12.2019 11:21
    Может вернуть его в Динамо?
    он уже там был. ничего хорршего из той затеи не вышло
    Ссылка
    johndow11
      johndow11, 20.12.2019 13:09
    +2
    да пох, в принципе)
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 20.12.2019 11:30
    +2
    Типовий білорус
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:41
    +1
    Все конечно понимаю, но все же интересно, какими результатами впечатлился его новый работодатель что выбор пал на нем
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 20.12.2019 12:19
    +1
    solart1964, 20.12.2019 11:12
    Во теперь и поглядим, чего он стоит. Физрук или тренер..)
    Динамо2, Динамо, збірна Білорусі. Мало?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.12.2019 11:16
    +1
    п**дец Ротору
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:45
    0
    zdobny, 20.12.2019 12:36
    Не, ну тут ты переборщил. За еврокубки Ротор, конечно, бороться не сможет, потому что российская топ-6 недосягаема по финансам. Те же Спартак и Динамо М - это 5 и 6 по силе команды РПЛ, но они тратят на трансферы по 50 млн евро за одно окно, покупая из западной Европы чемпионов Мира, игроков Боруссии, Марселя, игроков сборных Голландии, Швеции, Чехии и тд. Ротору нужно иметь хозяина-миллиардера, чтоб бороться за еврокубки. А вот объективная цель для Хацкевича - это топ-10 РПЛ. Если сходу туда заберется - это будет not bad для него как для тренера.
    В общем даром просранные деньги
    Ссылка
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