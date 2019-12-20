ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич возглавил Ротор, Шацких – в штабе

Белорусский специалист Александр Хацкевич возглавил «Ротор» из Волгограда (Россия), как и сообщалось ранее. Контракт был подписан в пятницу, 20 декабря.
Хацкевич приступит к выполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. Помогать ему будут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.
Ранее Александр Хацкевич занимал пост главного тренера киевского «Динамо», был уволен в августе 2019 года после того, как украинский клуб проиграл в квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» (0:1, 3:3).
Волгоградский «Ротор» после 25 туров с 52 очками идет на первом месте в ФНЛ и претендует на выход в элитный дивизион российского чемпионата.
Источник — ФК Ротор
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