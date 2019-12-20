Французский клуб проявлял интерес к хавбеку Шахтера Майкону

Неназванный клуб из Франции проявлял интерес к полузащитнику «Шахтера» Майкону, сообщает бразильский журналист Марсело Брага.
Однако сам полузащитник выразил желание продолжить карьеру в «Шахтере» и закрепиться в основном составе донецкой команды. Майкон верит, что в случае успешных выступлений за «горняков», он получит вызов в олимпийскую сборную Бразилии для участия в Играх-2020 в Токио.
Напомним, 22-летний бразилец пропустил значительную часть нынешнего сезона из-за восстановления от травмы колена. Майкон принял участие лишь в 4 матчах УПЛ-2019/20.
Ранее сообщалось, что виды на Майкона имеет турецкий «Фенербахче».
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.