Французский клуб проявлял интерес к хавбеку Шахтера Майкону

Неназванный клуб из Франции проявлял интерес к полузащитнику «Шахтера» Майкону, сообщает бразильский журналист Марсело Брага.

Однако сам полузащитник выразил желание продолжить карьеру в «Шахтере» и закрепиться в основном составе донецкой команды. Майкон верит, что в случае успешных выступлений за «горняков», он получит вызов в олимпийскую сборную Бразилии для участия в Играх-2020 в Токио.

Напомним, 22-летний бразилец пропустил значительную часть нынешнего сезона из-за восстановления от травмы колена. Майкон принял участие лишь в 4 матчах УПЛ-2019/20.

Ранее сообщалось, что виды на Майкона имеет турецкий «Фенербахче».