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Французский клуб проявлял интерес к хавбеку Шахтера Майкону

Но бразилец намерен остаться в рядах чемпиона Украины

  • 20.12.2019 09:59
  • 2209 просмотров
  • 1 комментарий
Французский клуб проявлял интерес к хавбеку Шахтера Майкону
© ФК Шахтер. Майкон

Неназванный клуб из Франции проявлял интерес к полузащитнику «Шахтера» Майкону, сообщает бразильский журналист Марсело Брага.

Однако сам полузащитник выразил желание продолжить карьеру в «Шахтере» и закрепиться в основном составе донецкой команды. Майкон верит, что в случае успешных выступлений за «горняков», он получит вызов в олимпийскую сборную Бразилии для участия в Играх-2020 в Токио.

Напомним, 22-летний бразилец пропустил значительную часть нынешнего сезона из-за восстановления от травмы колена. Майкон принял участие лишь в 4 матчах УПЛ-2019/20.

Ранее сообщалось, что виды на Майкона имеет турецкий «Фенербахче».

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    ВВВ
      ВВВ, 20.12.2019 12:28
    0
    Майкон ще Шахтарю потрібен.Він в парі з молодим Маркосом Антоніо зможе закрити середину поля.Ця пара пряма заміна Тайсону(коли він грає в середині поля,так і Патріку,який сидів на лавці коли з Майконом все було в порядку!!! А коли вони зіграються з Тете і Соломоном то це взагалі буде бомбовий склад на декілька років,а в персективі більше сотні мільйонів евро(якщо не значно більше) прибутку від продажу!!!
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 20.12.2019 12:28
    0
    Майкон ще Шахтарю потрібен.Він в парі з молодим Маркосом Антоніо зможе закрити середину поля.Ця пара пряма заміна Тайсону(коли він грає в середині поля,так і Патріку,який сидів на лавці коли з Майконом все було в порядку!!! А коли вони зіграються з Тете і Соломоном то це взагалі буде бомбовий склад на декілька років,а в персективі більше сотні мільйонів евро(якщо не значно більше) прибутку від продажу!!!
    Ссылка
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