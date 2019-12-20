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Десна планирует арендовать защитника Динамо

Владислав Дубинчак может сменить команду

  • 20.12.2019 11:11
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Десна планирует арендовать защитника Динамо
© fckarpaty.com

По информации Динамомания, защитник «Динамо» Владислав Дубинчак зимой перейдет в состав «Десны» на правах аренды.

21-летний игрок нынешний сезон проводит в аренде в «Карпатах». Дубинчака можно назвать футболистом основы - он провел в УПЛ 15 матчей. Действует слева в обороне.

Если переход состоится, то у «Десны» на флангах обороны могут быть арендованные перспективные украинцы: Дубинчак из «Динамо» и Ефим Конопля из «Шахтера».

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Источник — Динамомания

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