Шахтер планирует расстаться с Веллингтоном Немом

Полузащитник «Шахтера» Веллингтон Нем в ближайшее время может покинуть клуб.

На данный момент 27-летний хавбек на правах аренды защищает цвета «Флуминенсе», но, по информации источника, донецкий клуб не собирается продлевать арендное соглашение, действующее до конца 2019 года.

В окружении футболиста считают, что ему нужно вернуться в Европу, но это не должен быть «Шахтер». Исходя из этого, украинский клуб имеет желание продать бразильца в ближайшее трансферное окно.

В то же время «Флуминенсе» попытается продлить аренду Нема до конца сезона и уже имеет устную договоренность с футболистом. Также сообщается, что Веллингтон ищет возможность остаться в своей нынешней команде

Напомним, Веллингтон Нем перешел в «Шахтер» в 2013 году из «Флуминенсе» за 9 миллионов евро, но трансфер оказался не самым удачным. В составе донецкого клуба бразилец провел 75 матчей, забил 12 голов и отдал 8 ассистов.