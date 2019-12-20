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Шахтер планирует расстаться с Веллингтоном Немом

Бразильский полузащитник может быть продан в ближайшее трансферное окно

  • 20.12.2019 09:59
  • 2781 просмотр
  • 5 комментариев
Шахтер планирует расстаться с Веллингтоном Немом
© ФК Флуминенсе. Веллингтон Нем
Полузащитник «Шахтера» Веллингтон Нем в ближайшее время может покинуть клуб.
 
На данный момент 27-летний хавбек на правах аренды защищает цвета «Флуминенсе», но, по информации источника, донецкий клуб не собирается продлевать арендное соглашение, действующее до конца 2019 года.
 
В окружении футболиста считают, что ему нужно вернуться в Европу, но это не должен быть «Шахтер». Исходя из этого, украинский клуб имеет желание продать бразильца в ближайшее трансферное окно. 
 
В то же время «Флуминенсе» попытается продлить аренду Нема до конца сезона и уже имеет устную договоренность с футболистом. Также сообщается, что Веллингтон ищет возможность остаться в своей нынешней команде.
 
Напомним, Веллингтон Нем перешел  в «Шахтер» в 2013 году из «Флуминенсе» за 9 миллионов евро, но трансфер оказался не самым удачным. В составе донецкого клуба бразилец провел 75 матчей, забил 12 голов и отдал 8 ассистов.
 
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Источник — Torcedores

(6 голосов)

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Комментарии
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:49
    0
    Отдали отнюдь не 3 коп за него, а КПД и возможность продать как раз разве что за символическую плату.
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 20.12.2019 12:22
    0
    Давно пора!!!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 11:49
    +1
    Им Бавария интересуется 70 млн. Дают
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 20.12.2019 11:02
    +1
    Ааа. Внимательнее прочитал. ТАм про срок аренды писали, а не про срок контракта. Извиняюсь))))
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 20.12.2019 11:01
    -1
    Что-то неувязочка какая-то? Если у него контракт до конца 2019 года, то с первого января он становится свободным агентом. И как Шахтер его собирается продавать до конца трансферного окна? Или с кем договор аренды Флуминенсе заключать собирается? Это Шахтеру его надо до конца года продать тогда а не до конца трансферного окна. Потом он к нему уже никакого отношения иметь не будет. Если я все правильно понимаю))))))))
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 11:49
    +1
    Им Бавария интересуется 70 млн. Дают
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 20.12.2019 11:02
    +1
    Ааа. Внимательнее прочитал. ТАм про срок аренды писали, а не про срок контракта. Извиняюсь))))
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 12:49
    0
    Отдали отнюдь не 3 коп за него, а КПД и возможность продать как раз разве что за символическую плату.
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 20.12.2019 12:22
    0
    Давно пора!!!
    Ссылка
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