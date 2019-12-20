ВИДЕО. Гладкий забил второй гол в сезоне за турецкий Демирспор

Украинский нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Александр Гладкий забил свой второй гол в сезоне.
В матче 16-го тура второго дивизиона Турции украинец на 20-й минуте расписался в воротах «Умраниеспора».
На тот момент счет стал 2:0, а в конце матча табло зафиксировало 4:2. Команда Гладкого занимает 9-е место, набрав 21 очко после 16 матчей.
Смотрите видео гола Гладкого (с 0:40).
Источник — Sport.ua
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