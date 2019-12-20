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ВИДЕО. Гладкий забил второй гол в сезоне за турецкий Демирспор

Украинский форвард отличился за клуб второго дивизиона Турции

  • 20.12.2019 21:23
  • 768 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Гладкий забил второй гол в сезоне за турецкий Демирспор
© Twitter. Александр Гладкий
Украинский нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Александр Гладкий забил свой второй гол в сезоне.
 
В матче 16-го тура второго дивизиона Турции украинец на 20-й минуте расписался в воротах «Умраниеспора».
 
На тот момент счет стал 2:0, а в конце матча табло зафиксировало 4:2. Команда Гладкого занимает 9-е место, набрав 21 очко после 16 матчей.
 
Смотрите видео гола Гладкого (с 0:40).
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 20.12.2019 21:33
    +3
    Круто. Может в сборную возьмут?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 20.12.2019 21:33
    +3
    Круто. Может в сборную возьмут?
    Ссылка
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