Семь клубов Первой лиги подали заявки на аттестат УПЛ

Среди них нет «Агробизнеса» и «Авангарда»

  • 20.12.2019 15:25
  • 4655 просмотров
  • 3 комментария
Семь клубов Первой лиги подали заявки на аттестат УПЛ
© ФК Металлист 1925

Заявку на получение аттестата для участия в украинской Премьер-лиге подали уже семь клубов Первой лиги Украины.

Подали заявки на аттестат УПЛ: «Рух», «Волынь», «Минай», «Ингулец», «Оболонь-Бровар», «Металлист 1925» и «Черноморец».

Среди подавших заявку нет «Агробизнеса», идущего на 6-м месте Первой лиги, и «Авангарда», занимающего 8-е место, хотя они претендуют на попадание в первую тройку первенства, дающее право сыграть в УПЛ.

За первые три места Первой лиги всерьез борются 8 клубов: «Рух» (39 очков), «Волынь» (38), «Минай» (37), «Ингулец» (37), «Оболонь-Бровар» (37), «Агробизнес» (37), «Металлист 1925» (35), а также «Авангард» (33 очка).

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Источник — Sportarena

(8 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.12.2019 18:12
    0
    VVO, 20.12.2019 18:03
    Тоді навіщо взагалі спортивний принцип? Просто пускати тих у кого є гроші та інфраструктура арешта нехай і далі топчуться у багнюці.
    звичайно.
    "абіженная" решта, перш ніж на щось претендувати, повинна для початку із тієї багнюки вилізти
    Ссылка
    VVO
      VVO, 20.12.2019 18:03
    0
    BekXan, 20.12.2019 15:37
    Есть стадион и инфраструктура пускать.Нет?Не пускать.Не чего заходить в вышку без базы !
    Тоді навіщо взагалі спортивний принцип? Просто пускати тих у кого є гроші та інфраструктура арешта нехай і далі топчуться у багнюці.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 20.12.2019 15:37
    0
    Есть стадион и инфраструктура пускать.Нет?Не пускать.Не чего заходить в вышку без базы !
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.12.2019 18:12
    0
    VVO, 20.12.2019 18:03
    Тоді навіщо взагалі спортивний принцип? Просто пускати тих у кого є гроші та інфраструктура арешта нехай і далі топчуться у багнюці.
    звичайно.
    "абіженная" решта, перш ніж на щось претендувати, повинна для початку із тієї багнюки вилізти
    Ссылка
    VVO
      VVO, 20.12.2019 18:03
    0
    BekXan, 20.12.2019 15:37
    Есть стадион и инфраструктура пускать.Нет?Не пускать.Не чего заходить в вышку без базы !
    Тоді навіщо взагалі спортивний принцип? Просто пускати тих у кого є гроші та інфраструктура арешта нехай і далі топчуться у багнюці.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 20.12.2019 15:37
    0
    Есть стадион и инфраструктура пускать.Нет?Не пускать.Не чего заходить в вышку без базы !
    Ссылка
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