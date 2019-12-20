Семь клубов Первой лиги подали заявки на аттестат УПЛ

Заявку на получение аттестата для участия в украинской Премьер-лиге подали уже семь клубов Первой лиги Украины.

Подали заявки на аттестат УПЛ: «Рух», «Волынь», «Минай», «Ингулец», «Оболонь-Бровар», «Металлист 1925» и «Черноморец».

Среди подавших заявку нет «Агробизнеса», идущего на 6-м месте Первой лиги, и «Авангарда», занимающего 8-е место, хотя они претендуют на попадание в первую тройку первенства, дающее право сыграть в УПЛ.

За первые три места Первой лиги всерьез борются 8 клубов: «Рух» (39 очков), «Волынь» (38), «Минай» (37), «Ингулец» (37), «Оболонь-Бровар» (37), «Агробизнес» (37), «Металлист 1925» (35), а также «Авангард» (33 очка).