Каролина Плишкова – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 2 ноября, состоятся полуфинальные поединки на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
Во втором матче сыграют чешка Каролина Плишкова (№2 WTA) и австралийка Эшли Барти (№1 WTA). Поединок начнется после встречи Элина Свитолина – Белинда Бенчич, ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Плишкова (2-1)
|Барти (2-1)
|РР1
|Свитолина (6:7, 4:6) №8 WTA
|Бенчич (5:7, 6:1, 6:2) №7 WTA
|РР2
|Андрееску (6:3, 0:0 отказ) №4 WTA
|Бертенс (6:3, 3:6, 4:6) №9 WTA
|РР3
|Халеп (6:0, 2:6, 6:4) №5 WTA
|Квитова (6:4, 6:2) №6 WTA
Ранее девушки встречались 5 раз, австралийка выиграла три матча.
В финале победительница матча встретится против Элины Свитолиной (8) или Белинды Бенчич (7).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.