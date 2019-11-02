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Каролина Плишкова – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча Итогового турнира WTA

  • 02.11.2019 11:40
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Каролина Плишкова – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Элина Свитолина
В субботу, 2 ноября, состоятся полуфинальные поединки на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. 
 
Во втором матче сыграют чешка Каролина Плишкова (№2 WTA) и австралийка Эшли Барти (№1 WTA). Поединок начнется после встречи Элина Свитолина – Белинда Бенчич, ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.
 

Путь на турнире

Стадия  Плишкова (2-1)       Барти (2-1)
РР1  Свитолина (6:7, 4:6) №8 WTA   Бенчич (5:7, 6:1, 6:2) №7 WTA
РР2  Андрееску (6:3, 0:0 отказ) №4 WTA  Бертенс (6:3, 3:6, 4:6) №9 WTA
РР3  Халеп (6:0, 2:6, 6:4) №5 WTA  Квитова (6:4, 6:2) №6 WTA

Ранее девушки встречались 5 раз, австралийка выиграла три матча.
 
В финале победительница матча встретится против Элины Свитолиной (8) или Белинды Бенчич (7).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
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Источник — Sport.ua

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