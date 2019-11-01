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Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча Итогового турнира WTA

  • 01.11.2019 20:15
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Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Элина Свитолина
В субботу, 2 ноября, украинка Элина Свитолина (№8 WTA) сыграет полуфинальный матч на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. 
 
Соперницей украинки, которая является действующей чемпионкой турнира, станет швейцарка Белинда Бенчич (№7 WTA), которая заняла второе место в Красной группе. Поединок начнется в 12:30 по Киеву.
 

Путь на турнире

Стадия  Свитолина (3-0)       Бенчич (2-1)
РР1  Плишкова (7:6, 6:4) №2 WTA  Барти (7:5, 1:6, 2:6) №1 WTA
РР2  Халеп (7:5, 6:3) №5 WTA  Квитова (6:3 1:6, 6:4) №6 WTA
РР3  Кенин (7:5, 7:6) №12 WTA  Бертенс (7:5, 1:0 отказ) №9 WTA

Ранее девушки встречались 3 раза, украинка выиграла 1 матч. В текущем сезоне было сыграно две очные встречи (1-1).
 
В финале победительница матча встретится против Эшли Барти (1) или Каролины Плишковой (2).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

 

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Источник — Sport.ua

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