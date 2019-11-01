Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 2 ноября, украинка Элина Свитолина (№8 WTA) сыграет полуфинальный матч на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
Соперницей украинки, которая является действующей чемпионкой турнира, станет швейцарка Белинда Бенчич (№7 WTA), которая заняла второе место в Красной группе. Поединок начнется в 12:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина (3-0)
|Бенчич (2-1)
|РР1
|Плишкова (7:6, 6:4) №2 WTA
|Барти (7:5, 1:6, 2:6) №1 WTA
|РР2
|Халеп (7:5, 6:3) №5 WTA
|Квитова (6:3 1:6, 6:4) №6 WTA
|РР3
|Кенин (7:5, 7:6) №12 WTA
|Бертенс (7:5, 1:0 отказ) №9 WTA
Ранее девушки встречались 3 раза, украинка выиграла 1 матч. В текущем сезоне было сыграно две очные встречи (1-1).
В финале победительница матча встретится против Эшли Барти (1) или Каролины Плишковой (2).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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