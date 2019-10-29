Итоговый турнир. Бенчич дожала Квитову

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В Донецке вроде жили покруче леги, не чета нынешним. В Харьков они не переезжают, потому что они ...

17:14 — AdvocatusDei

убрал собаку тупую

17:13 — Pavlo

Ну во первых ты меня не разочаровал. Молодец. Сначала Тейшера в Украине больше заюил, потому что ...

17:09 — AdvocatusDei

собака тупая, не завидуй менеджменту шахтеровскому... вот и все

17:08 — Kroti_dnishenskoe_dno

Ноги с капса убери павло х**м по лбу не дало

17:07 — Kroti_dnishenskoe_dno

Вопрос не успешности а вопрос как - липу впарить по цене красного дерева. Но откуда же тебе это з...