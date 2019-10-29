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Итоговый турнир. Бенчич дожала Квитову

Ситуация в красной группе обостряется, все четыре спортсменки имеют шанс на выход

  • 29.10.2019 17:07
  • 609 просмотров
  • 3 комментария
Итоговый турнир. Бенчич дожала Квитову
© Jimmie48 Photography. Белинда Бенчич

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла чешку Петру Квитову во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA, который проходит в Шэньчжэне.

Матч завершился со счетом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу Бенчич. Отметим, что после этой игры пока не определено, кто проходит в следующий этап соревнований.

Красная группа. Второй тур

Петра Квитова (Чехия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 3:6, 6:1, 4:6

Ранее, в другом матче красной группы Кики Бертенс обыграла Эшли Барти.

Таким образом, кто выйдет из красной группы в полуфинал определится 31 октября.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 29.10.2019 17:23
    0
    Цікаво, що навітиь на офіційній сторінці турніру (http://www.shiseidowtafinalsshenzhen.com/raceinfo_schedule_game) такої таблиці ще нема, хоча матч вже закінчився. Але ж то якісь там жовті китайці... Невже ми не кращі за них?
    Ссылка
    sadandr
      sadandr, 29.10.2019 17:20
    0
    никовіліст, 29.10.2019 17:15
    Нажаль, ви не надрукували турнірну таблицю групи. Коли вже навчитеся якісній журналістиці?
    Буде в наступній новині- чим більше новин- тим більше входів на сайт....
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 29.10.2019 17:15
    +1
    Нажаль, ви не надрукували турнірну таблицю групи. Коли вже навчитеся якісній журналістиці?
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 29.10.2019 17:15
    +1
    Нажаль, ви не надрукували турнірну таблицю групи. Коли вже навчитеся якісній журналістиці?
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 29.10.2019 17:23
    0
    Цікаво, що навітиь на офіційній сторінці турніру (http://www.shiseidowtafinalsshenzhen.com/raceinfo_schedule_game) такої таблиці ще нема, хоча матч вже закінчився. Але ж то якісь там жовті китайці... Невже ми не кращі за них?
    Ссылка
    sadandr
      sadandr, 29.10.2019 17:20
    0
    никовіліст, 29.10.2019 17:15
    Нажаль, ви не надрукували турнірну таблицю групи. Коли вже навчитеся якісній журналістиці?
    Буде в наступній новині- чим більше новин- тим більше входів на сайт....
    Ссылка
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