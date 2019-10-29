Итоговый турнир. Бенчич дожала Квитову

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла чешку Петру Квитову во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA, который проходит в Шэньчжэне.
Матч завершился со счетом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу Бенчич. Отметим, что после этой игры пока не определено, кто проходит в следующий этап соревнований.
Красная группа. Второй тур
Петра Квитова (Чехия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 3:6, 6:1, 4:6
Ранее, в другом матче красной группы Кики Бертенс обыграла Эшли Барти.
Таким образом, кто выйдет из красной группы в полуфинал определится 31 октября.
Источник — Sport.ua
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