Определились пары полуфиналисток Итогового турнира WTA

Кенін не в десятці, тому 2 з 2 перемог над топ-10

18:13 — Predator

То есть чтоб Месси что-то доказать нужно шляться по всем клубам? ты или дебил или пеналду...

18:01 — Александр Бондарь

Что ты мочишь,забивать шикарные голы с двух метров?Это супер уникум?Сколько Кристина пенальти вы...