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Определились пары полуфиналисток Итогового турнира WTA

Четвертой участницей 1/2 финала стала Каролина Плишкова из Чехии

  • 01.11.2019 16:52
  • 9611 просмотров
  • 2 комментария
Определились пары полуфиналисток Итогового турнира WTA
© WTA. Симона Халеп и Каролина Плишкова
На Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне завершились матчи групповой стадии.
 
Последней участницей 1/2 финала стала Каролина Плишкова, которая в трех сетах обыграла прямую конкурентку Симону Халеп: 6-0, 2-6, 6-4. Таким образом, чешка заняла второе место в Фиолетовой группе, из которой в плей-офф вышла также и Элина Свитолина.
 
Остальные три участницы полуфиналов стали известны ранее.
 
Пары полуфиналов
 
Элина Свитолина (8) – Белинда Бенчич (7)
Эшли Барти (1) – Каролина Плишкова (2)
 
Отметим, что полуфинальные матчи состоятся в субботу, 2 ноября. Начало игрового дня в 12:30 по Киеву.
 
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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    sarra2008
      sarra2008, 01.11.2019 17:37
    +3
    😁😁у півфіналі перші дві і дві останні турніру
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 01.11.2019 17:35
    +5
    Буде гарно, ящо перша (1) і остання (8) ракетки турніру вийдуть у фінал... По фен шую
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 01.11.2019 17:35
    +5
    Буде гарно, ящо перша (1) і остання (8) ракетки турніру вийдуть у фінал... По фен шую
    Ссылка
    sarra2008
      sarra2008, 01.11.2019 17:37
    +3
    😁😁у півфіналі перші дві і дві останні турніру
    Ссылка
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