Определились пары полуфиналисток Итогового турнира WTA

На Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне завершились матчи групповой стадии.
Последней участницей 1/2 финала стала Каролина Плишкова, которая в трех сетах обыграла прямую конкурентку Симону Халеп: 6-0, 2-6, 6-4. Таким образом, чешка заняла второе место в Фиолетовой группе, из которой в плей-офф вышла также и Элина Свитолина.
Остальные три участницы полуфиналов стали известны ранее.
Пары полуфиналов
Элина Свитолина (8) – Белинда Бенчич (7)
Эшли Барти (1) – Каролина Плишкова (2)
Отметим, что полуфинальные матчи состоятся в субботу, 2 ноября. Начало игрового дня в 12:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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