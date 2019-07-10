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Элина Свитолина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча Уимблдона

  • 10.07.2019 19:23
  • 1480 просмотров
  • 3 комментария
Элина Свитолина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В четверг, одиннадцатого июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
 
24-летняя украинка в матче 1/2 финала встретится с Симоной Халеп из Румынии (№7 WTA). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 15:00 по Киеву.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

Путь на турнире
 
Стадия  Свитолина   Халеп
1-й круг  Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA  Саснович (6-4 7-5) №36 WTA
2-й круг  Гаспарян (5-7 6-5 - отказ) №62 WTA  Бузарнеску (6-3 4-6 6-2) №53 WTA
3-й круг  Саккари (6-3 6-7 6-2) №32 WTA  Азаренко (6-3 6-1) №40 WTA
4-й круг  Мартич (6-4 6-2) №24 WTA  Гауфф (6-3 6-3) №313 WTA
1/4 финала  Мухова (7-5 6-4) №68 WTA  Чжан (7-6 6-1) №50 WTA
 
Ранее девушки встречались 7 раз, украинка ведет со счетом 4:3.
 
В финале победительница встречи сыграет против Серены Уильямс (№10 WTA) или Барборы Стрыцовой (№54 WTA).
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Ярослав Войченко
      Ярослав Войченко, 10.07.2019 19:55
    0
    Ставлю на Халеп
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.07.2019 19:52
    0
    2-0
    Ссылка
    alex55
      alex55, 10.07.2019 19:32
    0
    кто верит? отзовитесь.
    Ссылка
    Ярослав Войченко
      Ярослав Войченко, 10.07.2019 19:55
    0
    Ставлю на Халеп
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.07.2019 19:52
    0
    2-0
    Ссылка
    alex55
      alex55, 10.07.2019 19:32
    0
    кто верит? отзовитесь.
    Ссылка
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