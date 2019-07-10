Элина Свитолина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, одиннадцатого июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
24-летняя украинка в матче 1/2 финала встретится с Симоной Халеп из Румынии (№7 WTA). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 15:00 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Халеп
|1-й круг
|Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA
|Саснович (6-4 7-5) №36 WTA
|2-й круг
|Гаспарян (5-7 6-5 - отказ) №62 WTA
|Бузарнеску (6-3 4-6 6-2) №53 WTA
|3-й круг
|Саккари (6-3 6-7 6-2) №32 WTA
|Азаренко (6-3 6-1) №40 WTA
|4-й круг
|Мартич (6-4 6-2) №24 WTA
|Гауфф (6-3 6-3) №313 WTA
|1/4 финала
|Мухова (7-5 6-4) №68 WTA
|Чжан (7-6 6-1) №50 WTA
Ранее девушки встречались 7 раз, украинка ведет со счетом 4:3.
В финале победительница встречи сыграет против Серены Уильямс (№10 WTA) или Барборы Стрыцовой (№54 WTA).
Источник — Sport.ua
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