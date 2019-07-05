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Уимблдон. Свитолина обыграла Саккари и вышла в четвертый круг

Украинская «гречанка» оказалась сильнее

  • 05.07.2019 15:15
  • 2459 просмотров
  • 8 комментариев
Уимблдон. Свитолина обыграла Саккари и вышла в четвертый круг
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления во время второй недели на Уимблдоне.
 
В матче третьего круга 24-летняя украинка в трех сетах обыграла Марию Саккари из Греции (№32 WTA). 
 
Уимблдон. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:7(1), 6:2
 
Когда на траве встречаются две теннисистки, которые больше любят побегать на грунте, ждите чего-то интересного. Сегодня матч был не слишком зрелищным в игровом плане, но уровень драмы был на высоте. 
 
Начало первого сета осталось за греческой теннисисткой, которая сразу же начала мощными кроссами разбивать защиту украинки, выдавливая ее с корта и заканчивая красивыми виннерсами. Саккари рисковала, очень много мячей было послано в линии или близко к ним, рано или поздно это могло закончиться. Свитолина поначалу играла ужасно: подача не шла, ноги не бежали. После проигрыша своей подачи в четвертом гейме Элине крупно повезло с двумя двойными ошибками Марии в пятом. Украинке это добавило уверенности, а оппонента после пары ошибок и великолепной защитной работы украинки сникла. До конца сета Саккари выиграла всего одно очко, комментаторы, которые сегодня отработали на высший бал, были в шоке.
 
Но Свитолина не была бы собой, если бы не расслабилась и не дала сопернице вновь почувствовать свою силу в начале второй партии. Мария начала снова уверенно гонять украинку и пачками зарабатывать активно выигранные мячи, особенно хорошо у нее сегодня временами работал форхенд. В середине сета у гречанки снова было две двойных в одном из геймов, но на этот раз она была готова к такому повороту и выстояла ментально. Но вот когда Саккари выходила подавать на сет, Свитолина воспользовалась своим шансом и в очередной раз переломила ход сегодняшней битвы. Была близка украинка к тому, чтобы закончить матч в двух сетах, в 12-м гейме у нее было два матчбола на приеме. К сожалению, их нереализация полностью деморализовала Элину, которая провалила тай-брейк второй партии.
 
Третий сет начинали с нуля и первой брейканула как раз украинка. После пятого гейма Свитолина взяла медицинский тайм-аут, вероятно ее беспокоила мозоль на ноге. Возможно, эта пауза дала силы украинке еще и перед своей подачей, которую она защитила с огромным трудом. А дальше был второй брейк и выход подавать на матч. Элина повела 40:0, перед глазами замаячила победа, но соперница была против. Свитолина несколько раз ошиблась под давлением Саккари, матчболов как не бывало. Более того, появилась опасность проиграть гейм, но уж тут Элина показала себя во всей красе. Дальше нас еще помучили одним нереализованным матчболом и все же гречанка не выдержала и пробила в сетку.
 
Выхода в четвертый круг от Свитолиной, наверное, не ожидал никто. Но Элина на Уимблдоне играет намного лучше, чем раньше, да и сетка пока благоволила. Далее соперница уже будет намного опаснее, и выигрыш любого последующего поединка будет сродни подвигу. 
 
В четвертом круге Свитолина сыграет против Петры Мартич (№24 WTA) или Даниэль Коллинс (№34 WTA).
 
Отметим, что Элина повторила лучшее личное достижение на Уимблдоне. Ранее она выходила в четвертый круг один раз в 2017 году, где проиграла Алене Остапенко из Латвии.
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    u6464u
      u6464u, 05.07.2019 15:26
    0
    На жилах пал очередной посредственный игрок,следующий будет показателем на каком уровне находится Еля, с победой, интересно ей самой такая игра в кайф.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 05.07.2019 15:24
    +1
    vizuals, 05.07.2019 15:20
    З Коллінз це буде не потрібно. З Мартич - так
    Та ладно, Коллінз була аж у півфіналі АО цього року. Якщо Еліна хоче йти далі, то потрібно грати по максимуму. А шапками закидати завжди встигнемо.
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 05.07.2019 15:24
    0
    Фууух... Напряженненько было) Повезло конечно, шо Саккари такая впечатлительная и легко теряет самообладание: то как в первом сете её игра изменилась с "мега-круто" до "пробитое дно" просто поражает... И количество невынужденных ошибок это что-то) Жаль, что Элина столько сил потратила. Хотя до понедельника должна восстановиться. Удачи! ей
    Ссылка
    Юхим Голд
      Юхим Голд, 05.07.2019 15:21
    +4
    Дякую за перемогу!!! Бравооо!!! Але є відчуття що у Еліни якийсь контракт з виробником заспокійливих або сердцевих ліків,так нерви вміє викрутити.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.07.2019 15:20
    -1
    englishforp, 05.07.2019 15:17
    Аппетит приходит во время еды, а аппетит у Эли, судя по всему, очень хороший. В любом случае, с Мартич/Коллинз нужен будет подвиг. Верим!
    З Коллінз це буде не потрібно. З Мартич - так
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.07.2019 15:19
    +1
    Невже Еля повертається. Вважаю, що грала вона досить посередньо, але трава - не її покриття
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 05.07.2019 15:17
    +3
    Королева матчпоинтов!
    Ссылка
    englishforp
    englishforp, 05.07.2019 15:17
    +4
    Аппетит приходит во время еды, а аппетит у Эли, судя по всему, очень хороший. В любом случае, с Мартич/Коллинз нужен будет подвиг. Верим!
    Ссылка
    Юхим Голд
      Юхим Голд, 05.07.2019 15:21
    +4
    Дякую за перемогу!!! Бравооо!!! Але є відчуття що у Еліни якийсь контракт з виробником заспокійливих або сердцевих ліків,так нерви вміє викрутити.
    Ссылка
    englishforp
    englishforp, 05.07.2019 15:17
    +4
    Аппетит приходит во время еды, а аппетит у Эли, судя по всему, очень хороший. В любом случае, с Мартич/Коллинз нужен будет подвиг. Верим!
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 05.07.2019 15:17
    +3
    Королева матчпоинтов!
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 05.07.2019 15:24
    +1
    vizuals, 05.07.2019 15:20
    З Коллінз це буде не потрібно. З Мартич - так
    Та ладно, Коллінз була аж у півфіналі АО цього року. Якщо Еліна хоче йти далі, то потрібно грати по максимуму. А шапками закидати завжди встигнемо.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.07.2019 15:19
    +1
    Невже Еля повертається. Вважаю, що грала вона досить посередньо, але трава - не її покриття
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 05.07.2019 15:26
    0
    На жилах пал очередной посредственный игрок,следующий будет показателем на каком уровне находится Еля, с победой, интересно ей самой такая игра в кайф.
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 05.07.2019 15:24
    0
    Фууух... Напряженненько было) Повезло конечно, шо Саккари такая впечатлительная и легко теряет самообладание: то как в первом сете её игра изменилась с "мега-круто" до "пробитое дно" просто поражает... И количество невынужденных ошибок это что-то) Жаль, что Элина столько сил потратила. Хотя до понедельника должна восстановиться. Удачи! ей
    Ссылка
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