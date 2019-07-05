Уимблдон. Свитолина обыграла Саккари и вышла в четвертый круг

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления во время второй недели на Уимблдоне.

В матче третьего круга 24-летняя украинка в трех сетах обыграла Марию Саккари из Греции (№32 WTA).

Уимблдон. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:7(1), 6:2

Когда на траве встречаются две теннисистки, которые больше любят побегать на грунте, ждите чего-то интересного. Сегодня матч был не слишком зрелищным в игровом плане, но уровень драмы был на высоте.

Начало первого сета осталось за греческой теннисисткой, которая сразу же начала мощными кроссами разбивать защиту украинки, выдавливая ее с корта и заканчивая красивыми виннерсами. Саккари рисковала, очень много мячей было послано в линии или близко к ним, рано или поздно это могло закончиться. Свитолина поначалу играла ужасно: подача не шла, ноги не бежали. После проигрыша своей подачи в четвертом гейме Элине крупно повезло с двумя двойными ошибками Марии в пятом. Украинке это добавило уверенности, а оппонента после пары ошибок и великолепной защитной работы украинки сникла. До конца сета Саккари выиграла всего одно очко, комментаторы, которые сегодня отработали на высший бал, были в шоке.

Но Свитолина не была бы собой, если бы не расслабилась и не дала сопернице вновь почувствовать свою силу в начале второй партии. Мария начала снова уверенно гонять украинку и пачками зарабатывать активно выигранные мячи, особенно хорошо у нее сегодня временами работал форхенд. В середине сета у гречанки снова было две двойных в одном из геймов, но на этот раз она была готова к такому повороту и выстояла ментально. Но вот когда Саккари выходила подавать на сет, Свитолина воспользовалась своим шансом и в очередной раз переломила ход сегодняшней битвы. Была близка украинка к тому, чтобы закончить матч в двух сетах, в 12-м гейме у нее было два матчбола на приеме. К сожалению, их нереализация полностью деморализовала Элину, которая провалила тай-брейк второй партии.

Третий сет начинали с нуля и первой брейканула как раз украинка. После пятого гейма Свитолина взяла медицинский тайм-аут, вероятно ее беспокоила мозоль на ноге. Возможно, эта пауза дала силы украинке еще и перед своей подачей, которую она защитила с огромным трудом. А дальше был второй брейк и выход подавать на матч. Элина повела 40:0, перед глазами замаячила победа, но соперница была против. Свитолина несколько раз ошиблась под давлением Саккари, матчболов как не бывало. Более того, появилась опасность проиграть гейм, но уж тут Элина показала себя во всей красе. Дальше нас еще помучили одним нереализованным матчболом и все же гречанка не выдержала и пробила в сетку.

Выхода в четвертый круг от Свитолиной, наверное, не ожидал никто. Но Элина на Уимблдоне играет намного лучше, чем раньше, да и сетка пока благоволила. Далее соперница уже будет намного опаснее, и выигрыш любого последующего поединка будет сродни подвигу.

В четвертом круге Свитолина сыграет против Петры Мартич (№24 WTA) или Даниэль Коллинс (№34 WTA).