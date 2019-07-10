Элина Свитолина – Симона Халеп. Прогноз и анонс полуфинала Уимблдона

В четверг, 11 июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит триумфальное выступление на Уимблдоне. В матче 1/2 финала 24-летняя украинка сразится с Симоной Халеп из Румынии (№7 WTA).
Матч состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 15:00 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 520 рейтинговых очков и $735,075 в дополнение к 780 очкам и $733,825, которые уже заработаны.
Халеп сыграет свой второй полуфинал на Уимблдоне (поражение Бушар в 2014), Свитолина дебютирует на стадии 1/2 финала на турнирах серии Grand Slam.
Эпичность противостояния
Детально расписывать заслуги Халеп не имеет смысла, достаточно сказать, что это будет ее седьмой полуфинал на Шлемах (4-2), а в период с 9 октября 2017 года по 27 января 2019 она, за исключением одного месяца, была первой ракеткой мира. Это десятый показатель в истории.
Предстоящая встреча Элины и Симоны станет уже восьмой, но, по большому счету, действительно жарким это противостояние стало только со второй встречи, которая прошла в финале Рима-2017. Свитолина тогда взяла свой второй подряд титул престижной категории Premier 5, одолев румынку в трех сетах. Но на главном грунтовом турнире года Халеп сполна отыгралась, нанеся украинке, вероятно, самое обидное поражение в карьере. В том трагическом четвертьфинале Ролан Гаррос Элина вела 6:3, 5:1 (потом имела матчбол на тай-брейке), но румынка перевернула все с ног на голову и даже повесила Свитолиной баранку в третьем сете.
Следующие три матча остались за украинкой, месть была сладкой. Сначала на одном из своих лучших турниров в карьере по качеству игры (Торонто-2017) Халеп была размазана по корту за 56 минут, получив дважды по 6:1. На Итоговом турнире того же года Свитолина, после двух стартовых поражений от Возняцки и Гарсии, громко хлопнула дверью, не пустив Халеп в полуфинал. Финальным аккордом стал повторный финал в Риме, где Элина защитила титул, повесив Симоне баранку в первом сете.
Jimmie48 Photography. Симона Халеп
И, наконец, последний на данный момент матч состоялся в текущем сезоне. В полуфинале турнира в Дохе Свитолина лидировала в третьем сете со счетом 4:1, имела три брейкпойнта в шестом гейме, но все же уступила.
Итого, из шести предыдущих встреч у нас было 2 финала, два полуфинала, один четвертьфинал Шлема и поединок Итогового турнира. Добавьте к этому еще и предстоящий полуфинал Уимблдона. Горячо.
Путь на турнире
Увидеть Халеп и Свитолину в полуфинале главного травяного турнира удается на каждый день. Но это прямой ответ всем, кто не верил, что трава искусственно замедляется. Благодаря этому каждый игрок может показывать свой лучший теннис практически на любом покрытии.
Обе теннисистки достаточно уверенно преодолели все матчи, испытав серьезные проблемы лишь во втором круге. Особенно трудно пришлось Свитолиной, но, как мы хорошо помним, Гаспарян не смогла продолжить поединок после судороги, когда украинка уже начала перехватывать инициативу.
|Стадия
|Свитолина
|Халеп
|1-й круг
|Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA
|Саснович (6-4 7-5) №36 WTA
|2-й круг
|Гаспарян (5-7 6-5 - отказ) №62 WTA
|Бузарнеску (6-3 4-6 6-2) №53 WTA
|3-й круг
|Саккари (6-3 6-7 6-2) №32 WTA
|Азаренко (6-3 6-1) №40 WTA
|4-й круг
|Мартич (6-4 6-2) №24 WTA
|Гауфф (6-3 6-3) №313 WTA
|1/4 финала
|Мухова (7-5 6-4) №68 WTA
|Чжан (7-6 6-1) №50 WTA
Статистика на турнире
|Свитолина
|Халеп
|разница геймов (% выигранных)
|67-44(60.4)
|66-37(64.1)
|средний рейтинг соперниц
|52.8
|55.8*
|выиграно очков на подаче, %
|59.5
|61.2
|эйсы/гейм
|0.08
|0.08
|двойные ошибки/гейм
|0.08
|0.09
|% первой подачи
|66.8
|65.6
|выиграно очков на первой подаче, %
|68.3
|64.4
|выиграно очков на второй подаче, %
|41.9
|55.1
|выиграно очков на приеме, %
|46.8
|49.5
|виннерсы/гейм
|0.9
|0.75
|невынужденные ошибки/гейм
|0.85
|0.69
|реализация брейкпоинтов, %
|52.1
|51.0
|выходы к сетке/гейм
|0.96
|0.36
|успешные выходы к сетке, %
|70.1
|56.8
*рейтинг Кори Гауфф принят за 100
Перспективы в рейтинге
Этот матч очень важен с точки зрения распределения мест в мировой классификации, но еще более он важен для Чемпионской гонки (по результатом которой 8 теннисисток попадут на Итоговый турнир). Так вот, в случае выхода в финал одна из участниц этого полуфинала поднимется на четвертое место в рейтинге WTA. Самое интересное, что и в случае завоевания трофея ничего не изменится, первая тройка пока что ушла далековато.
Что касается Чемпионской гонки, то Элина имеет отличный шанс вернутся в топ-8, сейчас она уже десятая. Халеп идет в топ-5 и где-то с вероятностью в 90% будет играть в Шэньчжэне, достаточно лишь не получить травму, как в прошлом сезоне, и набрать несколько сотен очков.
Прогноз
На корт выйдут две контратакующие теннисистки, которые на корте медленно затягивают петлю на шее соперницы после того как почувствуют слабину в ее действиях. Разница лишь в том, что Свитолина, когда «нащупает шею», душит двумя руками, а Халеп – треугольником ногами. Перехватить инициативу у румынки практически невозможно, и если она ведет в счете – пиши пропало. Но у Халеп есть один недостаток, она часто медленно запрягает, на этом Свитолина ловила ее не раз.
Вне всяких сомнений украинке нужно играть первым номером, нужно демонстрировать новые наработки, которые мы увидели уже на Уимблдоне. На этом турнире Элина показывает лучший в жизни теннис у сетки, этим можно и нужно пользоваться, но также не забывать о том, что технический арсенал Симоны богаче. Великолепный бэкхенд по линии от румынки часто ставит в тупик многих соперниц, достаточно вспомнить как от него настрадалась в этом году Леся Цуренко.
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Букмекеры отдают весомое преимущество Халеп, некоторые специалисты даже уверены, что ее победа будет легкой. Попробуем с этим не согласиться, ведь Свитолина одна из самых неудобных оппоненток для румынки, практически ничем ей не уступающая в скорости, выносливости и психологической устойчивости.
В четверг нас ждет великая битва. Не забываем, что представительница Украины впервые сыграет в полуфинале турнира Grand Slam. Хотелось бы верить, что морально она будет к этому готова.
Прогноз Sport.ua: победа Свитолиной в двух сетах
Источник — Sport.ua
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