Уимблдон. Свитолина стартовала победой над Гавриловой

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) удачно стартовала на Уимблдоне.
В матче первого раунда 24-летняя украинка в двух сетах одолела Дарью Гаврилову из Австралии (№78 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Дарья Гаврилова – 7:5, 6:0
Во втором круге украинка сразится против Маргариты Гаспарян (№61 WTA), которой она проиграла в Бирмингеме.
Отметим, это шестая подряд победа Свитолиной в очных противостояниях с Гавриловой.
Напомним, в прошлом году Элина вылетела в первом же матче, поэтому защищать очки ей не нужно.
Источник — Sport.ua
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Молодець Елінка, прогрес є, сподіваюсь, далі не зупиниться.
Молодець Елінка, прогрес є, сподіваюсь, далі не зупиниться.
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