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Уимблдон. Свитолина стартовала победой над Гавриловой

Первая ракетка Украины в двух сетах одолела представительницу Австралии

  • 01.07.2019 14:15
  • 1031 просмотр
  • 5 комментариев
Уимблдон. Свитолина стартовала победой над Гавриловой
© WTA. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) удачно стартовала на Уимблдоне.
 
В матче первого раунда 24-летняя украинка в двух сетах одолела Дарью Гаврилову из Австралии (№78 WTA). 
 
Уимблдон. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Дарья Гаврилова – 7:5, 6:0
 
Во втором круге украинка сразится против Маргариты Гаспарян (№61 WTA), которой она проиграла в Бирмингеме.
 
Отметим, это шестая подряд победа Свитолиной в очных противостояниях с Гавриловой.
 
Напомним, в прошлом году Элина вылетела в первом же матче, поэтому защищать очки ей не нужно.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Nyeyedyaka
    online
      Nyeyedyaka, 01.07.2019 14:26
    0
    У першому сеті пощастило, що Гаврилова віддала під кінець все свлє при останнім часом традиційно нервовій грі Еліни. У другому ми вже побачили відносно нормальну гру Еліни і подавлену цим суперницю.
    Молодець Елінка, прогрес є, сподіваюсь, далі не зупиниться.
    Ссылка
    englishforp
    online
    englishforp, 01.07.2019 14:24
    +2
    Умничка! С Гаспарян надо реванш брать
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 01.07.2019 14:23
    0
    Далі Гаспарян, з якою буде нелегко
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 01.07.2019 14:20
    +4
    Как же приятно было опять увидеть эту очаровательную улыбку Элины, после победы!!! Второй сет очень понравился и стал неожиданностью..Ведь у Элины много получалось, а это значит, что и на траве можно добиваться успеха, тем более, как мне показалось, трава немножко медленнее, чем обычно И не нужно о Гавриловой, ведь Элина сегодня провела отличный матч (особенно второй сет).
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 01.07.2019 14:17
    +1
    ААААААААААА...Я ослеп))
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 01.07.2019 14:20
    +4
    Как же приятно было опять увидеть эту очаровательную улыбку Элины, после победы!!! Второй сет очень понравился и стал неожиданностью..Ведь у Элины много получалось, а это значит, что и на траве можно добиваться успеха, тем более, как мне показалось, трава немножко медленнее, чем обычно И не нужно о Гавриловой, ведь Элина сегодня провела отличный матч (особенно второй сет).
    Ссылка
    englishforp
    online
    englishforp, 01.07.2019 14:24
    +2
    Умничка! С Гаспарян надо реванш брать
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 01.07.2019 14:17
    +1
    ААААААААААА...Я ослеп))
    Ссылка
    Nyeyedyaka
    online
      Nyeyedyaka, 01.07.2019 14:26
    0
    У першому сеті пощастило, що Гаврилова віддала під кінець все свлє при останнім часом традиційно нервовій грі Еліни. У другому ми вже побачили відносно нормальну гру Еліни і подавлену цим суперницю.
    Молодець Елінка, прогрес є, сподіваюсь, далі не зупиниться.
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 01.07.2019 14:23
    0
    Далі Гаспарян, з якою буде нелегко
    Ссылка
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