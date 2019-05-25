Даяна Ястремская – Каролин Гарсия. Прогноз и анонс матча

В субботу, 25-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) проведет финальный матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге. Соперницей 19-летней украинки станет Каролин Гарсия из Франции (№24 WTA). Матч начнется не ранее 15:30 по Киеву.
Отметим, что награда за победу в финальном матче составляет 100 рейтинговых очков и € 17,409 в дополнение к 180 очкам и € 17,258, которые уже заработаны. В случае победы украинка обновит личный рекорд, поднявшись на 32-е место в мировом рейтинге.
Для Даяны это первое выступление на турнире, француженка побеждала на кортах Страсбурга в 2016 году.
Соперница
Каролин Гарсия хорошо знакома украинским болельщикам и в особом представлении не нуждается. В последних семи матчах против украинок она одержала семь побед (Свитолина - 3, Костюк - 2, Цуренко и К. Бондаренко - по 1), более того, по ходу этого турнира уже сумела совершить камбэк против Марты.
Звездный час француженки наступил в концовке 2017 года, когда она одним махом выиграла Ухань и Пекин и каким-то невероятным образом сумела квалифицироваться на Итоговый турнир, где дошла до полуфинала. Именно в это время и состоялись две первые победы над Свитолиной, четвертьфинал Пекина с сумасшедшим тай-брейком в третьем сете даже был признан лучшим матчем 2017 года.
После этого Гарсия начала постепенно сдавать позиции и к концу 2018 года ожидаемо вылетела из первой десятки. Но за это время она успела еще раз выстрелить дуплетом по украинских теннисистках. На грунтовом турнире в Штутгарте француженка обыграла Костюк и Свитолину, после чего Марта стала настоящей звездой, но начала заметно регрессировать. Набрать хорошую форму Костюк удалось только со сменой тренера, и на турнире в Страсбурге она уже была чудо как хороша.
Статистика на турнире
|Ястремская
|Гарсия
|Сеты
|8-0
|8-2
|Геймы
|48-20
|55-36
|% выигранных
|70.6
|60.4
|средний рейтинг соперниц
|63.3
|266.3
|время на корте
|4 ч 52 мин
|6 ч 49 мин
|эйсы, %
|7.0
|9.0
|% первой подачи
|64.8
|66.4
|выиграно очков на первой подаче, %
|73.2
|70.3
|выиграно очков на второй подаче, %
|53.3
|56.7
|выиграно очков на приеме, %
|51.4
|44.6
|коэффициент доминирования*
|1.52
|1.30
* % выигранных очков на приеме деленный на процент проигранных очков на подаче
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Гарсия
|1-й круг
|Парментье (6-2 6-4) №65 WTA
|Роджерс (4-6 6-4 6-3) №514 WTA
|2-й круг
|Стосур (6-0 6-2) №89 WTA
|Петерсон (6-2 6-3) №64 WTA
|1/4 финала
|Ферро (6-1 6-3) №88 WTA
|Костюк (3-6 6-3 6-2) №264 WTA
|1/2 финала
|Соболенко (6-4 6-4) №11 WTA
|Паке (6-3 6-4) №223 WTA
Форма
После серии поражений Ястремская подошла к новому турниру во всеоружии, больше всего пока радует игра на своей подаче. Если до Страсбурга у нее в текущем сезоне проходило 58.6% первой подачи, то здесь показатель увеличился до 64.8%. Разница огромная, и она не зависит от того, кто находится на другой стороне корта. Выигранные очки на первой и второй подаче также увеличились на 10% и 5% соответственно. На приеме Даяна уничтожает как и раньше, но теперь все это надежно закреплено выигранными собственными геймами.
В матчах 1/4 и 1/2 финала Ястремская сделала по 36 виннерсов, это ровно по два активно выигранных мяча за гейм, показатель сумасшедший. К примеру, Наоми Осака выиграла Australian Open, делая 1,5 виннерса за гейм, а в самом финале было меньше единицы.
Что касается Гарсии, то у нее были соперницы гораздо слабее. Кроме матча с Костюк француженке пришлось попотеть еще в стартовом поединке против Шелби Роджерс, который затянулся на два дня через дождь. Там у Каролина не пошла подача, из-за чего и случились некоторые проблемы.
Прогноз
Ястремская в Страсбурге сметает все на своем пути и будет однозначным фаворитом, но это не значит, что победа уже в кармане. Марта также переигрывала Гарсию, но в определенный момент не смогла держать высокий атакующий темп, чем и воспользовалась соперница. Гарсия умеет играть от соперницы, использовать ее слабости и забирать важные очки. Побеждать ее нужно обязательно в двух сетах, затягивать нельзя ни в коем случае.
Прогноз Sport.ua: победа Ястремской в двух сетах
Источник — Sport.ua
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