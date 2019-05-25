Даяна Ястремская – Каролин Гарсия. Прогноз и анонс матча

Даяна Ястремская (№42 WTA) проведет финальный матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге. Соперницей 19-летней украинки станет Каролин Гарсия из Франции (№24 WTA). 15:30 по Киеву. В субботу, 25-го мая, третья ракетка Украины(№42 WTA) проведет финальный матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге. Соперницей 19-летней украинки станет Каролин Гарсия из Франции (№24 WTA). Матч начнется не ранее

Отметим, что награда за победу в финальном матче составляет 100 рейтинговых очков и € 17,409 в дополнение к 180 очкам и € 17,258, которые уже заработаны. В случае победы украинка обновит личный рекорд, поднявшись на 32-е место в мировом рейтинге.

Для Даяны это первое выступление на турнире, француженка побеждала на кортах Страсбурга в 2016 году.

Соперница

Каролин Гарсия хорошо знакома украинским болельщикам и в особом представлении не нуждается. В последних семи матчах против украинок она одержала семь побед (Свитолина - 3, Костюк - 2, Цуренко и К. Бондаренко - по 1), более того, по ходу этого турнира уже сумела совершить камбэк против Марты.

Звездный час француженки наступил в концовке 2017 года, когда она одним махом выиграла Ухань и Пекин и каким-то невероятным образом сумела квалифицироваться на Итоговый турнир, где дошла до полуфинала. Именно в это время и состоялись две первые победы над Свитолиной, четвертьфинал Пекина с сумасшедшим тай-брейком в третьем сете даже был признан лучшим матчем 2017 года

После этого Гарсия начала постепенно сдавать позиции и к концу 2018 года ожидаемо вылетела из первой десятки. Но за это время она успела еще раз выстрелить дуплетом по украинских теннисистках. На грунтовом турнире в Штутгарте француженка обыграла Костюк и Свитолину, после чего Марта стала настоящей звездой , но начала заметно регрессировать. Набрать хорошую форму Костюк удалось только со сменой тренера, и на турнире в Страсбурге она уже была чудо как хороша.

Статистика на турнире

Ястремская Гарсия Сеты 8-0 8-2 Геймы 48-20 55-36 % выигранных 70.6 60.4 средний рейтинг соперниц 63.3 266.3 время на корте 4 ч 52 мин 6 ч 49 мин эйсы, % 7.0 9.0 % первой подачи 64.8 66.4 выиграно очков на первой подаче, % 73.2 70.3 выиграно очков на второй подаче, % 53.3 56.7 выиграно очков на приеме, % 51.4 44.6 коэффициент доминирования* 1.52 1.30

* % выигранных очков на приеме деленный на процент проигранных очков на подаче