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Даяна Ястремская – Каролин Гарсия. Прогноз и анонс матча

Победная серия француженки над украинками затянулась. Пора спустить ее на землю

  • 25.05.2019 12:30
  • 1170 просмотров
  • 2 комментария
Даяна Ястремская – Каролин Гарсия. Прогноз и анонс матча
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
В субботу, 25-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) проведет финальный матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге. Соперницей 19-летней украинки станет Каролин Гарсия из Франции (№24 WTA). Матч начнется не ранее 15:30 по Киеву.
 
Отметим, что награда за победу в финальном матче составляет 100 рейтинговых очков и € 17,409 в дополнение к 180 очкам и € 17,258, которые уже заработаны. В случае победы украинка обновит личный рекорд, поднявшись на 32-е место в мировом рейтинге.
 
Для Даяны это первое выступление на турнире, француженка побеждала на кортах Страсбурга в 2016 году.
 
Соперница
 
Каролин Гарсия хорошо знакома украинским болельщикам и в особом представлении не нуждается. В последних семи матчах против украинок она одержала семь побед (Свитолина - 3, Костюк - 2, Цуренко и К. Бондаренко - по 1), более того, по ходу этого турнира уже сумела совершить камбэк против Марты.
 
Звездный час француженки наступил в концовке 2017 года, когда она одним махом выиграла Ухань и Пекин и каким-то невероятным образом сумела квалифицироваться на Итоговый турнир, где дошла до полуфинала. Именно в это время и состоялись две первые победы над Свитолиной, четвертьфинал Пекина с сумасшедшим тай-брейком в третьем сете даже был признан лучшим матчем 2017 года.
 
После этого Гарсия начала постепенно сдавать позиции и к концу 2018 года ожидаемо вылетела из первой десятки. Но за это время она успела еще раз выстрелить дуплетом по украинских теннисистках. На грунтовом турнире в Штутгарте француженка обыграла Костюк и Свитолину, после чего Марта стала настоящей звездой, но начала заметно регрессировать. Набрать хорошую форму Костюк удалось только со сменой тренера, и на турнире в Страсбурге она уже была чудо как хороша.
 
Статистика на турнире
   Ястремская  Гарсия
Сеты 8-0 8-2
Геймы 48-20 55-36
% выигранных 70.6 60.4
средний рейтинг соперниц 63.3 266.3
время на корте 4 ч 52 мин 6 ч 49 мин
эйсы, % 7.0 9.0
% первой подачи 64.8 66.4
выиграно очков на первой подаче, % 73.2 70.3
выиграно очков на второй подаче, % 53.3 56.7
выиграно очков на приеме, % 51.4 44.6
коэффициент доминирования* 1.52 1.30
* % выигранных очков на приеме деленный на процент проигранных очков на подаче
 
Путь на турнире
Стадия  Ястремская      Гарсия
1-й круг  Парментье (6-2 6-4) №65 WTA   Роджерс (4-6 6-4 6-3) №514 WTA
2-й круг  Стосур (6-0 6-2) №89 WTA   Петерсон (6-2 6-3) №64 WTA
1/4 финала  Ферро (6-1 6-3) №88 WTA  Костюк (3-6 6-3 6-2) №264 WTA
1/2 финала   Соболенко (6-4 6-4) №11 WTA  Паке (6-3 6-4) №223 WTA
 
Форма
 
После серии поражений Ястремская подошла к новому турниру во всеоружии, больше всего пока радует игра на своей подаче. Если до Страсбурга у нее в текущем сезоне проходило 58.6% первой подачи, то здесь показатель увеличился до 64.8%. Разница огромная, и она не зависит от того, кто находится на другой стороне корта. Выигранные очки на первой и второй подаче также увеличились на 10% и 5% соответственно. На приеме Даяна уничтожает как и раньше, но теперь все это надежно закреплено выигранными собственными геймами.
 
В матчах 1/4 и 1/2 финала Ястремская сделала по 36 виннерсов, это ровно по два активно выигранных мяча за гейм, показатель сумасшедший. К примеру, Наоми Осака выиграла Australian Open, делая 1,5 виннерса за гейм, а в самом финале было меньше единицы.
 
Что касается Гарсии, то у нее были соперницы гораздо слабее. Кроме матча с Костюк француженке пришлось попотеть еще в стартовом поединке против Шелби Роджерс, который затянулся на два дня через дождь. Там у Каролина не пошла подача, из-за чего и случились некоторые проблемы.
 
Прогноз
 
Ястремская в Страсбурге сметает все на своем пути и будет однозначным фаворитом, но это не значит, что победа уже в кармане. Марта также переигрывала Гарсию, но в определенный момент не смогла держать высокий атакующий темп, чем и воспользовалась соперница. Гарсия умеет играть от соперницы, использовать ее слабости и забирать важные очки. Побеждать ее нужно обязательно в двух сетах, затягивать нельзя ни в коем случае.
 
Прогноз Sport.ua: победа Ястремской в двух сетах
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 25.05.2019 13:25
    0
    vizuals, 25.05.2019 12:58
    Перемога так перемога
    Победа- 32 место! Будет сеяной на УД.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.05.2019 12:58
    +4
    Перемога так перемога
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.05.2019 12:58
    +4
    Перемога так перемога
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 25.05.2019 13:25
    0
    vizuals, 25.05.2019 12:58
    Перемога так перемога
    Победа- 32 место! Будет сеяной на УД.
    Ссылка
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