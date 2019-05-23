Страсбург. Ястремская сыграет во втором полуфинале в сезоне

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) вышла в полуфинал на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.

В поединке 1/4 финала 19-летняя украинка уверенно переиграла Фиону Ферро из Франции (№88 WTA).

Страсбург. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 6:3

Ястремская продолжает в Страсбурге «тренироваться на кошках», очередной тотальный вынос соперницы состоялся и в четвертьфинале. Единственное очко Ферро сумела заработать в первом сете только после трех двойных на подаче украинки. Все остальное время на корте была только одна теннисистка и делала она абсолютно все, что хотела.

Вместо нуля по геймам отметим ноль в графе «виннерсы Ферро». Не часто такое доводится увидеть на профессиональном уровне.

Во второй партии Даяна немного сбавила обороты, включаясь только в самые нужные моменты. Из-за этого у француженки появлялись шансы, но практически каждый раз украинка добавляла и отыгрывала брейкпоинты.

Фионе удалось выиграть несколько геймов только тогда, когда Даяне не хватало совсем немного к общей победе, но на общий результат это не повлияло.

В полуфинале Ястремская сыграет с Моникой Пуиг (Пуэрто-Рико) или Ариной Соболенко (Беларусь).

Отметим, что это второй полуфинал для Ястремской в сезоне и первый на грунте вообще. Ранее в 2019 году она доходила до 1/2 финала только на победном для себя хардовом турнире в Хуахине

С понедельника Ястремская вернется в топ-40, в случае выигрыша титула – гарантирует себе новый персональный рекорд.