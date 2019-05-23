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Страсбург. Ястремская сыграет во втором полуфинале в сезоне

Украинка в двух сетах переиграла француженку Фиону Ферро

  • 23.05.2019 15:14
  • 1339 просмотров
  • 2 комментария
Страсбург. Ястремская сыграет во втором полуфинале в сезоне
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) вышла в полуфинал на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
 
В поединке 1/4 финала 19-летняя украинка уверенно переиграла Фиону Ферро из Франции (№88 WTA).
 
Страсбург. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 6:3
 
Ястремская продолжает в Страсбурге «тренироваться на кошках», очередной тотальный вынос соперницы состоялся и в четвертьфинале. Единственное очко Ферро сумела заработать в первом сете только после трех двойных на подаче украинки. Все остальное время на корте была только одна теннисистка и делала она абсолютно все, что хотела.
 
Вместо нуля по геймам отметим ноль в графе «виннерсы Ферро». Не часто такое доводится увидеть на профессиональном уровне.
 
 
Во второй партии Даяна немного сбавила обороты, включаясь только в самые нужные моменты. Из-за этого у француженки появлялись шансы, но практически каждый раз украинка добавляла и отыгрывала брейкпоинты.
 
Фионе удалось выиграть несколько геймов только тогда, когда Даяне не хватало совсем немного к общей победе, но на общий результат это не повлияло. 
 
 
В полуфинале Ястремская сыграет с Моникой Пуиг (Пуэрто-Рико) или Ариной Соболенко (Беларусь).
 
Отметим, что это второй полуфинал для Ястремской в сезоне и первый на грунте вообще. Ранее в 2019 году она доходила до 1/2 финала только на победном для себя хардовом турнире в Хуахине.
 
С понедельника Ястремская вернется в топ-40, в случае выигрыша титула – гарантирует себе новый персональный рекорд.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 23.05.2019 15:29
    -5
    Александр Черепанов, 23.05.2019 15:19
    После увиденного могу с уверенностью сказать - Если у Даяны идет игра, то шансов у любой другой теннисистки будет не очень много!!!
    ну....Терминатор) только на сколько её хватит..вернее её печень принимать допинг в больших дозировках...и успеет ли до того времени выиграть что-то значимое) также как и соболенки и других...
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    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 23.05.2019 15:19
    +2
    После увиденного могу с уверенностью сказать - Если у Даяны идет игра, то шансов у любой другой теннисистки будет не очень много!!!
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 23.05.2019 15:19
    +2
    После увиденного могу с уверенностью сказать - Если у Даяны идет игра, то шансов у любой другой теннисистки будет не очень много!!!
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