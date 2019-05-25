Даяна Ястремская – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 25-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) проведет финальный матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.

19-летняя украинка сыграет против Каролин Гарсии из Франции (№24 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 15:30 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Ястремская Гарсия 1-й круг Парментье (6-2 6-4) №65 WTA Роджерс (4-6 6-4 6-3) №514 WTA 2-й круг Стосур (6-0 6-2) №89 WTA Петерсон (6-2 6-3) №64 WTA 1/4 финала Ферро (6-1 6-3) №88 WTA Костюк (3-6 6-3 6-2) №264 WTA 1/2 финала Соболенко (6-4 6-4) №11 WTA Паке (6-3 6-4) №223 WTA

Ранее девушки не пересекались.