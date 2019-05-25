Даяна Ястремская – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 25-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) проведет финальный матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
19-летняя украинка сыграет против Каролин Гарсии из Франции (№24 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 15:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Гарсия
|1-й круг
|Парментье (6-2 6-4) №65 WTA
|Роджерс (4-6 6-4 6-3) №514 WTA
|2-й круг
|Стосур (6-0 6-2) №89 WTA
|Петерсон (6-2 6-3) №64 WTA
|1/4 финала
|Ферро (6-1 6-3) №88 WTA
|Костюк (3-6 6-3 6-2) №264 WTA
|1/2 финала
|Соболенко (6-4 6-4) №11 WTA
|Паке (6-3 6-4) №223 WTA
Ранее девушки не пересекались.
Отметим, что Гарсия выиграла семь предыдущих встреч против украинских теннисисток.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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