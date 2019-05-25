Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Даяна Ястремская – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Страсбурге

  • 25.05.2019 10:38
  • 1400 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
В субботу, 25-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) проведет финальный матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
 
19-летняя украинка сыграет против Каролин Гарсии из Франции (№24 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 15:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Ястремская      Гарсия
1-й круг  Парментье (6-2 6-4) №65 WTA   Роджерс (4-6 6-4 6-3) №514 WTA
2-й круг  Стосур (6-0 6-2) №89 WTA   Петерсон (6-2 6-3) №64 WTA
1/4 финала  Ферро (6-1 6-3) №88 WTA  Костюк (3-6 6-3 6-2) №264 WTA
1/2 финала   Соболенко (6-4 6-4) №11 WTA  Паке (6-3 6-4) №223 WTA
 
Ранее девушки не пересекались.
 
Отметим, что Гарсия выиграла семь предыдущих встреч против украинских теннисисток.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 25.05.2019 11:16
    +2
    Фотку підібрали то. Ай молодці)))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.05.2019 11:16
    +2
    Фотку підібрали то. Ай молодці)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности