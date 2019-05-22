Страсбург. Известна соперница Костюк по четвертьфиналу

Сегодня Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA в Страсбурге, в двух сетах обыграв Чжэн Сайсай.

Теперь же стала известна соперница украинки по четвертьфиналу. Ею станет Каролин Гарсия. Француженка обыграла шведку Ребекку Петерсон – 6:2, 6:3.

В апреле прошлого года Костюк уже играла с Гарсией во втором раунде турнира в Штутгарте, уступив в трех сетах – 1:6, 6:3, 5:7.