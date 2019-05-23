Страсбург. Костюк вновь уступила Гарсии в трех сетах

Украинка Марта Костюк (№264 WTA) проиграла матч 1/4 финала на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.

В матче за выход в полуфинал 16-летняя украинка уступила четвертой сеяной Каролин Гарсии из Франции (№24 WTA).

Страсбург. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:3, 3:6, 2:6

Сегодняшний матч, несмотря на результат, продемонстрировал, что Костюк вернулась на свой высокий в прошлом уровень. С самого начала встречи она стала играть против Гарсии очень смело, к чему соперница была не совсем готова. Француженка явно не ожидала такого уровня оппозиции, из-за чего в результате едва не проиграла поединок.

После обмена брейками на старте, Марта начала демонстрировала весь свой богатый технический арсенал, который в сочетании с физической мощью позволял передавливать опасную француженку и набирать большее количество очко. Хозяйские корты, а точнее трос, несколько раз помогли Каролине в первых геймах, из-за чего Костюк удалось второй раз брейкануть только в восьмом гейме, но и этого оказалось достаточно для выигрыша первой партии.

Во втором сете Марта продолжила давить и даже первой реализовала брейкпоинт в третьем гейме. Но со счета 3:1 ее игра начала разваливаться, она стала менее активной, а Гарсия всерьез перехватила инициативу, не отдав до конца сета больше ни одного гейма. Нельзя сказать, что Костюк бросила играть, но против такой Гарсии у нее было мало шансов.

Перед финальной партией особых ожиданий не было, все мы прекрасно помним три матча француженки против Свитолиной и прошлогодний – против Костюк. Каролин продолжила забирать геймы и повела 3:0. Новый тренер Марты Бенджамин Ибрагимзаде сумел найти правильные слова и настроить уже плачущую от разочарования Костюк на финальный штурм, но сил немного не хватило. До конца матча Гарсия отыграла шесть брейкпоинтов и за счет своих геймов довела матч до победы.

Как бы там ни было, Марта показала, что это полноценное возвращение и она может играть на самом высоком уровне. Будем надеятся, что с новым авторитетным тренером, который работал с Кербер и Азаренко, у нее все наладится.

В полуфинале Гарсия сразится против своей соотечественницы Хлои Паке.

С новой недели Костюк поднимется в рейтинге почти на 60 позиций, максимально приблизившись ко второй сотне. Победа в сегодняшнем матче могла гарантировать ей участие в квалификации на Уимблдон.