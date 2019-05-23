Страсбург. Костюк вновь уступила Гарсии в трех сетах

Украинка Марта Костюк (№264 WTA) проиграла матч 1/4 финала на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
В матче за выход в полуфинал 16-летняя украинка уступила четвертой сеяной Каролин Гарсии из Франции (№24 WTA).
Страсбург. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:3, 3:6, 2:6
Сегодняшний матч, несмотря на результат, продемонстрировал, что Костюк вернулась на свой высокий в прошлом уровень. С самого начала встречи она стала играть против Гарсии очень смело, к чему соперница была не совсем готова. Француженка явно не ожидала такого уровня оппозиции, из-за чего в результате едва не проиграла поединок.
После обмена брейками на старте, Марта начала демонстрировала весь свой богатый технический арсенал, который в сочетании с физической мощью позволял передавливать опасную француженку и набирать большее количество очко. Хозяйские корты, а точнее трос, несколько раз помогли Каролине в первых геймах, из-за чего Костюк удалось второй раз брейкануть только в восьмом гейме, но и этого оказалось достаточно для выигрыша первой партии.
Во втором сете Марта продолжила давить и даже первой реализовала брейкпоинт в третьем гейме. Но со счета 3:1 ее игра начала разваливаться, она стала менее активной, а Гарсия всерьез перехватила инициативу, не отдав до конца сета больше ни одного гейма. Нельзя сказать, что Костюк бросила играть, но против такой Гарсии у нее было мало шансов.
Перед финальной партией особых ожиданий не было, все мы прекрасно помним три матча француженки против Свитолиной и прошлогодний – против Костюк. Каролин продолжила забирать геймы и повела 3:0. Новый тренер Марты Бенджамин Ибрагимзаде сумел найти правильные слова и настроить уже плачущую от разочарования Костюк на финальный штурм, но сил немного не хватило. До конца матча Гарсия отыграла шесть брейкпоинтов и за счет своих геймов довела матч до победы.
Как бы там ни было, Марта показала, что это полноценное возвращение и она может играть на самом высоком уровне. Будем надеятся, что с новым авторитетным тренером, который работал с Кербер и Азаренко, у нее все наладится.
В полуфинале Гарсия сразится против своей соотечественницы Хлои Паке.
С новой недели Костюк поднимется в рейтинге почти на 60 позиций, максимально приблизившись ко второй сотне. Победа в сегодняшнем матче могла гарантировать ей участие в квалификации на Уимблдон.
Отметим, что это седьмая подряд победа француженки над теннисистками из Украины (Свитолина - 3, Костюк - 2, Цуренко и Бондаренко - по 1). Элина и Марта во всех матчах уступили в трех сетах.
Источник — Sport.ua
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Взагалі то у тенісисток досить часто ламається гра після програного гейму з 40-0, особливо після не реалізованого потрійного геймболу на своїй подачі. Так швидше за все сталося і з Мартою сьогодні. Бо після цього Марта програла ще 5 поспіль геймів. Сьогодні багато що вирішили домашні трибуни, реалізація брейкпойнтів, наявність фізичних сил і звісно ж психологія, бо між дівчатами майже 10 років різниця у віці.
У майбутньому нашим дівчатам потрібно обігрувати ту Гарсію виключно в 2-х сетах, бо в 3-іх українки нічого не можуть із нею нічого зробити: 0 - 5.
Ну і дуже хочеться вірити що Марта трохи подорослішала і цю поразку від Гарсії перенесе краще, ніж минулоріч. Бо після тої поразки від француженки в 2-му колі Штутгарту 2018 і розпочалося вільне падіння Марти до низу 3-ої сотні. Треба сприйняти програний матч не як поразку, а як ще один крок до здобуття тенісних вершин.
Здоров'я нашим дівчатам.
Взагалі то у тенісисток досить часто ламається гра після програного гейму з 40-0, особливо після не реалізованого потрійного геймболу на своїй подачі. Так швидше за все сталося і з Мартою сьогодні. Бо після цього Марта програла ще 5 поспіль геймів. Сьогодні багато що вирішили домашні трибуни, реалізація брейкпойнтів, наявність фізичних сил і звісно ж психологія, бо між дівчатами майже 10 років різниця у віці.
У майбутньому нашим дівчатам потрібно обігрувати ту Гарсію виключно в 2-х сетах, бо в 3-іх українки нічого не можуть із нею нічого зробити: 0 - 5.
Ну і дуже хочеться вірити що Марта трохи подорослішала і цю поразку від Гарсії перенесе краще, ніж минулоріч. Бо після тої поразки від француженки в 2-му колі Штутгарту 2018 і розпочалося вільне падіння Марти до низу 3-ої сотні. Треба сприйняти програний матч не як поразку, а як ще один крок до здобуття тенісних вершин.
Здоров'я нашим дівчатам.
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