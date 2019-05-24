Страсбург. Определилась соперница Ястремской по финалу

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA), которая сегодня одержала свою самую высокорейтинговую победу в карьере, узнала соперницу по финалу турнира в Страсбурге.
Во втором полуфинале выиграла француженка Каролина Гарсия (№24 WTA), которая в двух сетах уверенно переиграла свою соотечественницу Хлою Паке (№223 WTA).
Страсбург. 1/2 финала
Каролина Гарсия (Франция) – Хлоя Паке (Франция) – 6:3, 6:4
Напомним, в 1/4 финала Гарсия в трех сетах одолела Марту Костюк.
К финальному матчу француженка подходит с невероятной серией побед над украинскими теннисистками, которая насчитывает семь матчей подряд. Более того, 5 последних встреч Каролин выиграла в напряженных трехсетовых поединках.
Финальный матч состоится в субботу, 25 мая.
Отметим, что Гарсия побеждала на турнире в Страсбурге в 2016 году.
Источник — Sport.ua
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