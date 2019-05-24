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Страсбург. Определилась соперница Ястремской по финалу

В матче за титул Даяна сразится против Каролин Гарсии

  • 24.05.2019 19:23
  • 1479 просмотров
  • 1 комментарий
Страсбург. Определилась соперница Ястремской по финалу
© WTA Strasbourg. Каролина Гарсия
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA), которая сегодня одержала свою самую высокорейтинговую победу в карьере, узнала соперницу по финалу турнира в Страсбурге.
 
Во втором полуфинале выиграла француженка Каролина Гарсия  (№24 WTA), которая в двух сетах уверенно переиграла свою соотечественницу Хлою Паке  (№223 WTA).
 
Страсбург. 1/2 финала
Каролина Гарсия  (Франция) – Хлоя Паке (Франция) – 6:3, 6:4
 
Напомним, в 1/4 финала Гарсия в трех сетах одолела Марту Костюк.
 
К финальному матчу француженка подходит с невероятной серией побед над украинскими теннисистками, которая насчитывает семь матчей подряд. Более того, 5 последних встреч Каролин выиграла в напряженных трехсетовых поединках. 
 
Финальный матч состоится в субботу, 25 мая.
 
Отметим, что Гарсия побеждала на турнире в Страсбурге в 2016 году.
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 24.05.2019 20:50
    0
    Даяна має її відпрацювати
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.05.2019 20:50
    0
    Даяна має її відпрацювати
    Ссылка
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