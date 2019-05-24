Ястремская сыграет в финале турнира в Страсбурге

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) выиграла матч 1/2 финала на грунтовом турнире серии International в Страсбурге, одержав самую высокорейтинговую победу в карьере.

19-летняя украинка в двух сетах разобралась с Ариной Соболенко из Беларуси (№11 WTA).

Страсбург. 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 6:4

Матч начался с первоклассного гейма от Ястремской, в котором она продемонстрировала сопернице, что сегодня именно украинка будет хозяйкой на корте. Даяна продолжила показывать невероятно высокий уровень тенниса, против которого устоять практически невозможно.

Но Соболенко также не собиралась просто так отдавать победу, играла она сегодня на довольно высоком уровне. Но иногда бывают такие матчи, которые выиграть невозможно. Именно так и случилось

Как и в предыдущем поединке, первый гейм на своей подаче Ястремская отыграла отвратительно, после чего НИ РАЗУ за матч не отдала свою подачу. Могли ли мы такое представить раньше? Разве что в самых смелых мечтах и прогнозах.

Кроме стабильной (64% первой) и мощной подачи Даяна показывала фантастическую игру во время розыгрышей. Массивная Соболенко физически не успевала за грамотными переводами мяча от украинки. Благодаря тому, что Даяна попадала чаще, чем промахивалась, игра первым номером давала свои плоды.

Соболенко также хорошо подавала первую (68%), но если доходило до второй – пощады от Ястремской не было. Дошло до того, что в первом сете Арина не смогла выиграть ни одного очка на своей второй подаче.

По большому счету, и Соболенко и ее тренер Дмитрий Турсунов понимали, что выиграть у такой Ястремской практически не реально. Во втором сете сомнений в победительнице матча не было, хотя Даяне и не удалось реализовать три матчбола на приеме в девятом гейме. Но уже в следующем – она уверенно подала на матч, закончив эйсом.

На данном турнире мы наблюдаем лучший теннис от Ястремской, уровень которого максимально высок. Дальше добавлять можно только в стабильности. В финале она будет однозначной фавориткой против любой из соперниц и сможет проиграть только самой себе. О Ролан Гаррос думать нужно во вторую очередь, главная задача попасть в число сеянных на Уимблдон.

В финале украинка сыграет с Каролин Гарсией или Хлоей Паке (обе - Франция).

Отметим, что это первый грунтовый финал в карьере Ястремской. Ранее она сыграла в двух финалах на харде (Гонконг-2018 и Хуахин-2019), в обоих победила.

Добавим, что это третья победа Даяны над теннисисткой из топ-20. Ранее она дважды обыгрывала Гарбинье Мугурусу.