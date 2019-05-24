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Ястремская сыграет в финале турнира в Страсбурге

Украинка одолела в полуфинале 11-ю ракетку мира

  • 24.05.2019 16:33
  • 4294 просмотра
  • 23 комментария
Ястремская сыграет в финале турнира в Страсбурге
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) выиграла матч 1/2 финала на грунтовом турнире серии International в Страсбурге, одержав самую высокорейтинговую победу в карьере.
 
19-летняя украинка в двух сетах разобралась с Ариной Соболенко из Беларуси (№11 WTA).
 
Страсбург. 1/2 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 6:4
 
Матч начался с первоклассного гейма от Ястремской, в котором она продемонстрировала сопернице, что сегодня именно украинка будет хозяйкой на корте. Даяна продолжила показывать невероятно высокий уровень тенниса, против которого устоять практически невозможно.
 
Но Соболенко также не собиралась просто так отдавать победу, играла она сегодня на довольно высоком уровне. Но иногда бывают такие матчи, которые выиграть невозможно. Именно так и случилось
 
Как и в предыдущем поединке, первый гейм на своей подаче Ястремская отыграла отвратительно, после чего НИ РАЗУ за матч не отдала свою подачу. Могли ли мы такое представить раньше? Разве что в самых смелых мечтах и прогнозах.
 
Кроме стабильной (64% первой) и мощной подачи Даяна показывала фантастическую игру во время розыгрышей. Массивная Соболенко физически не успевала за грамотными переводами мяча от украинки. Благодаря тому, что Даяна попадала чаще, чем промахивалась, игра первым номером давала свои плоды. 
 
Соболенко также хорошо подавала первую (68%), но если доходило до второй  – пощады от Ястремской не было. Дошло до того, что в первом сете Арина не смогла выиграть ни одного очка на своей второй подаче. 
 
По большому счету, и Соболенко и ее тренер Дмитрий Турсунов понимали, что выиграть у такой Ястремской практически не реально. Во втором сете сомнений в победительнице матча не было, хотя Даяне и не удалось реализовать три матчбола на приеме в девятом гейме. Но уже в следующем – она уверенно подала на матч, закончив эйсом.
 
 
На данном турнире мы наблюдаем лучший теннис от Ястремской, уровень которого максимально высок. Дальше добавлять можно только в стабильности. В финале она будет однозначной фавориткой против любой из соперниц и сможет проиграть только самой себе. О Ролан Гаррос думать нужно во вторую очередь, главная задача попасть в число сеянных на Уимблдон.
 
В финале украинка сыграет с Каролин Гарсией или Хлоей Паке (обе - Франция).
 
Отметим, что это первый грунтовый финал в карьере Ястремской. Ранее она сыграла в двух финалах на харде (Гонконг-2018 и Хуахин-2019), в обоих победила.
 
Добавим, что это третья победа Даяны над теннисисткой из топ-20. Ранее она дважды обыгрывала Гарбинье Мугурусу.
 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    alex55
      alex55, 24.05.2019 17:50
    0
    Красава Даяна, НЕКОТОРЫМ нашим звездам нужно брать пример с нашей звездочки...
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 24.05.2019 17:44
    0
    common_sense, 24.05.2019 17:40
    лучше без звука смотреть, чем слушать цензурированных поток сознания кацапских комментаторов
    Ну я частенько і на Беларусь 5 цілком нормально. Але проти білоруски думаю упереджене коментування там було.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 24.05.2019 17:41
    +1
    Даяна молодчинка,очередной раз доказала что в скором времени будет в топ десять,матч понравился, Соболенко достойная соперница,ждем финала,успеха!!!
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 24.05.2019 17:41
    0
    vizuals, 24.05.2019 16:38
    Якщо б ДАяна не була б гарною дівчинкою, яб сказав, що вона - страшна людина
    Я розумію, що хоцця бути ОРИГІНАЛЬНИМ проте не з таким тупим гумором й не тут! Вибач..... те )) Тут дописують про своі враження про ТЕНІС, а з гумором кудись на інший сайт...
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 24.05.2019 17:40
    0
    vit-2, 24.05.2019 17:33
    Дуже приємно що Даяна порадувала нас перемогою над Сабаленко, заодно помстившись за поразки українок від білоруски.
    Традиційно через робочий час дивлюся ігри наших дівчат у запису. На Підсумковому в Сінгапурі через торрент качав записи матчів Еліни з якогось .ру ресурсу, трансляція Матч "Арена". Після перевстановлення Відновс ніяк не можу знайти той ресурс. Не підкажете, люди добрі назву сайту? Бо англійською володію не дуже, італійською зовсім ніяк, і тому хочеться все таки комментаторів послухати зрозумілих.
    лучше без звука смотреть, чем слушать цензурированных поток сознания кацапских комментаторов
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 24.05.2019 17:33
    0
    Дуже приємно що Даяна порадувала нас перемогою над Сабаленко, заодно помстившись за поразки українок від білоруски.
    Традиційно через робочий час дивлюся ігри наших дівчат у запису. На Підсумковому в Сінгапурі через торрент качав записи матчів Еліни з якогось .ру ресурсу, трансляція Матч "Арена". Після перевстановлення Відновс ніяк не можу знайти той ресурс. Не підкажете, люди добрі назву сайту? Бо англійською володію не дуже, італійською зовсім ніяк, і тому хочеться все таки комментаторів послухати зрозумілих.
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 24.05.2019 17:27
    0
    а есть где в записи? я пропустил
    Ссылка
    Александр Петухов
    Александр Петухов, 24.05.2019 17:12
    0
    А когда Даяна собирается отдыхать перед Ролан Гарос? Ещё и в паре выступает.
    Ссылка
    englishforp
      englishforp, 24.05.2019 17:05
    0
    Браво, Даянка!
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    umnuy
      umnuy, 24.05.2019 16:58
    +2
    ВОСХИТИТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 24.05.2019 16:58
    +1
    Молодец. Матч не смотрел забирал сына с садика. Гордость Украины.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 24.05.2019 16:58
    0
    dadaali17, 24.05.2019 16:50
    Так как правильно САБАЛЕНКА или СОБОЛЕНКО???
    Белорусы в своих паспортах используют транслитерацию по правилам белорусского языка. У них она - Сабаленка. В русском языке, конечно, правильно Соболенко.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 24.05.2019 16:51
    0
    Вважав, що будуть кавалерійські атаки з шашками наголо з обох сторін. Аж ні, дівчата намагалися грати насамперед головою (мабуть, тренери пояснили, до чого та кавалерія призведе). У Даяни голова виявилася світлішою.
    Титул Ястремська на 80 відсотків візьме, це був прихований фінал. Якщо так продовжить грати на РГ, піде далеко.
    Ссылка
    Alina Matchpoint
      Alina Matchpoint, 24.05.2019 16:51
    +1
    Ураган ДАЯНА смутила мощью даже Соболенко Браво!
    хайлайтик https://youtu.be/oVWnt8X3rSk
    Ссылка
    Publius
      Publius, 24.05.2019 16:51
    0
    Уже давненько не приходилось видеть от наших теннисисток игру уровня топ-10. И вот сегодня Даяна выдала именно такой матч, без каких-либо скидок и оговорок. Браво! Постучу по дереву и пожелаю ей продолжать в том же духе. С таким уровнем можем увидеть не только трофей в Страсбурге, но и куда более интересные вещи в Париже.
    Ссылка
    dadaali17
      dadaali17, 24.05.2019 16:50
    -1
    Так как правильно САБАЛЕНКА или СОБОЛЕНКО???
    Ссылка
    mdb95
      mdb95, 24.05.2019 16:50
    +1
    Классный матч!!! Даяна - высшей степени уровень торнадо! Вопрос от комментаторши - как она попадает??? А вот так вам всем!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.05.2019 16:47
    +6
    Браво, Даяна, это была блестящая победа! Шансы Сабаленки зацепиться были только в случае собственных ошибок Даяны, но в решающие моменты Ястремская играла четко. Что довольно-таки непривычно, тем приятней этот факт. Интересно, что в мощи Сабаленка Даяне не уступает, но виннерсов в итоге беларуска настреляла в два с лишним раза меньше. Тут, на мой взгляд, две причины.
    1. Явное преимущество Даяны в скорости перемещения. С комплекцией Терминатора быстро бегать сложно.
    2. Самое важное. Преимущество Даяны в теннисном мышлении. Сабаленка весь матч не могла читать направления атак украинки. Поэтому часто просто не знала, куда бежать. Интересно, что Турсунов ей даже не пытался это посоветовать, фактически предложив держать только одно направление атаки соперницы. А Даяна периодически угадывала ответы беларуски, просто разрывая ее ответами в противоход.
    Отличный теннис от Ястремской, весь вопрос, как и ранее, в стабильности. Если с возрастом она придет, можно будет и на Шлем замахнуться. А пока в финале Даяна будет вновь фавориткой вне зависимости от соперницы.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 24.05.2019 16:46
    +2
    Развалинами Сабаленки удовлетворен! Даянку с победой и удачи в финале!
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 24.05.2019 16:41
    +7
    Ястремская - Соболенко!!! Шановні, здається вас неможливо виправити. Увесь світ імена не змінює. Лише руским їх скрєпи надають таке право.
    Даяну з перемогою!!!
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 24.05.2019 16:39
    +9
    Той випадок, коли "радость" не "со слезами на глазах". Справжня перемога не на чужих помилках, а на дійсно класній грі проти суперниці, котра теж показувала не найгірший теніс і у більшості випадків за такої гри могла б претендувати на перемогу. Нарешті у Франції бачимо ту Даяну, якій співали дифірамби минулого року.
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 24.05.2019 16:41
    +7
    Ястремская - Соболенко!!! Шановні, здається вас неможливо виправити. Увесь світ імена не змінює. Лише руским їх скрєпи надають таке право.
    Даяну з перемогою!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.05.2019 16:47
    +6
    Браво, Даяна, это была блестящая победа! Шансы Сабаленки зацепиться были только в случае собственных ошибок Даяны, но в решающие моменты Ястремская играла четко. Что довольно-таки непривычно, тем приятней этот факт. Интересно, что в мощи Сабаленка Даяне не уступает, но виннерсов в итоге беларуска настреляла в два с лишним раза меньше. Тут, на мой взгляд, две причины.
    1. Явное преимущество Даяны в скорости перемещения. С комплекцией Терминатора быстро бегать сложно.
    2. Самое важное. Преимущество Даяны в теннисном мышлении. Сабаленка весь матч не могла читать направления атак украинки. Поэтому часто просто не знала, куда бежать. Интересно, что Турсунов ей даже не пытался это посоветовать, фактически предложив держать только одно направление атаки соперницы. А Даяна периодически угадывала ответы беларуски, просто разрывая ее ответами в противоход.
    Отличный теннис от Ястремской, весь вопрос, как и ранее, в стабильности. Если с возрастом она придет, можно будет и на Шлем замахнуться. А пока в финале Даяна будет вновь фавориткой вне зависимости от соперницы.
    Ссылка
    Дмитро Губський
      Дмитро Губський, 24.05.2019 16:37
    +6
    Молодчинка!!!
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 24.05.2019 16:58
    +2
    ВОСХИТИТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 24.05.2019 16:46
    +2
    Развалинами Сабаленки удовлетворен! Даянку с победой и удачи в финале!
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 24.05.2019 17:41
    +1
    Даяна молодчинка,очередной раз доказала что в скором времени будет в топ десять,матч понравился, Соболенко достойная соперница,ждем финала,успеха!!!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 24.05.2019 16:58
    +1
    Молодец. Матч не смотрел забирал сына с садика. Гордость Украины.
    Ссылка
    Alina Matchpoint
      Alina Matchpoint, 24.05.2019 16:51
    +1
    Ураган ДАЯНА смутила мощью даже Соболенко Браво!
    хайлайтик https://youtu.be/oVWnt8X3rSk
    Ссылка
    mdb95
      mdb95, 24.05.2019 16:50
    +1
    Классный матч!!! Даяна - высшей степени уровень торнадо! Вопрос от комментаторши - как она попадает??? А вот так вам всем!!!
    Ссылка
    alex55
      alex55, 24.05.2019 17:50
    0
    Красава Даяна, НЕКОТОРЫМ нашим звездам нужно брать пример с нашей звездочки...
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 24.05.2019 17:44
    0
    common_sense, 24.05.2019 17:40
    лучше без звука смотреть, чем слушать цензурированных поток сознания кацапских комментаторов
    Ну я частенько і на Беларусь 5 цілком нормально. Але проти білоруски думаю упереджене коментування там було.
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 24.05.2019 17:41
    0
    vizuals, 24.05.2019 16:38
    Якщо б ДАяна не була б гарною дівчинкою, яб сказав, що вона - страшна людина
    Я розумію, що хоцця бути ОРИГІНАЛЬНИМ проте не з таким тупим гумором й не тут! Вибач..... те )) Тут дописують про своі враження про ТЕНІС, а з гумором кудись на інший сайт...
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 24.05.2019 17:40
    0
    vit-2, 24.05.2019 17:33
    Дуже приємно що Даяна порадувала нас перемогою над Сабаленко, заодно помстившись за поразки українок від білоруски.
    Традиційно через робочий час дивлюся ігри наших дівчат у запису. На Підсумковому в Сінгапурі через торрент качав записи матчів Еліни з якогось .ру ресурсу, трансляція Матч "Арена". Після перевстановлення Відновс ніяк не можу знайти той ресурс. Не підкажете, люди добрі назву сайту? Бо англійською володію не дуже, італійською зовсім ніяк, і тому хочеться все таки комментаторів послухати зрозумілих.
    лучше без звука смотреть, чем слушать цензурированных поток сознания кацапских комментаторов
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 24.05.2019 17:33
    0
    Дуже приємно що Даяна порадувала нас перемогою над Сабаленко, заодно помстившись за поразки українок від білоруски.
    Традиційно через робочий час дивлюся ігри наших дівчат у запису. На Підсумковому в Сінгапурі через торрент качав записи матчів Еліни з якогось .ру ресурсу, трансляція Матч "Арена". Після перевстановлення Відновс ніяк не можу знайти той ресурс. Не підкажете, люди добрі назву сайту? Бо англійською володію не дуже, італійською зовсім ніяк, і тому хочеться все таки комментаторів послухати зрозумілих.
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 24.05.2019 17:27
    0
    а есть где в записи? я пропустил
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
    Александр Петухов, 24.05.2019 17:12
    0
    А когда Даяна собирается отдыхать перед Ролан Гарос? Ещё и в паре выступает.
    Ссылка
    englishforp
      englishforp, 24.05.2019 17:05
    0
    Браво, Даянка!
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 24.05.2019 16:58
    0
    dadaali17, 24.05.2019 16:50
    Так как правильно САБАЛЕНКА или СОБОЛЕНКО???
    Белорусы в своих паспортах используют транслитерацию по правилам белорусского языка. У них она - Сабаленка. В русском языке, конечно, правильно Соболенко.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 24.05.2019 16:51
    0
    Вважав, що будуть кавалерійські атаки з шашками наголо з обох сторін. Аж ні, дівчата намагалися грати насамперед головою (мабуть, тренери пояснили, до чого та кавалерія призведе). У Даяни голова виявилася світлішою.
    Титул Ястремська на 80 відсотків візьме, це був прихований фінал. Якщо так продовжить грати на РГ, піде далеко.
    Ссылка
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