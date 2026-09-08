Сушкова проиграла финалистке юниорского Aus Open 2025 в 1/16 финала US Open

17-летняя украинская теннисистка Антонина Сушкова (WTA 1526) завершила выступления в одиночном разряде юниорского Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла финалистке юниорского Australian Open 2025 и чемпионке двух турниров Grand Slan в парном разряде среди юниоров Кристине Пеничковой (США, WTA 749), которая посеяна под 14-м номером. Встреча завершилась за 1 час и 59 минут.

US Open 2026. Юниоры, 1/16 финала

Антонина Сушкова (Украина) – Кристина Пеничкова (США) [14] – 6:4, 4:6, 2:6

Сушкова впервые сыграла на кортах Нью-Йорка и успела одержать одну победу, одолев в первом круге Юйчэнь Линь.

Антонина продолжит выступления на американском мейджоре в парном разряде, где сыграет в одном дуэте с Мааей Раджешваран Ревати из Индии.

Пеничкова повторила свой лучший результат на USO, в третий раз добравшись до стадии 1/8 финала. Ее следующей соперницей будет первая сеяная Сунь Синьжань (Китай, WTA 599).

Украину в одиночном разряде US Open 2026 продолжит представлять только Полина Скляр, которая ранее успешно преодолела стартовый раунд.