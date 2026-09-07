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US Open
07 сентября 2026, 11:09 | Обновлено 07 сентября 2026, 11:11
66
0

Украинка Сушкова удачно дебютировала на юниорском US Open

Антонина в двух сетах переиграла Юйчэнь Линь, оформив баранку во втором сете

07 сентября 2026, 11:09 | Обновлено 07 сентября 2026, 11:11
66
0
Украинка Сушкова удачно дебютировала на юниорском US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонина Сушкова
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17-летняя украинская теннисистка Антонина Сушкова (WTA 1526) выиграла стартовый матч на юниорском Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Китайского Тайбэя Юйчэнь Линь за 1 час и 8 минут.

US Open 2026. Юниоры, 1/32 финала

Антонина Сушкова (Украина) – Юйчэнь Линь (Китайский Тайбэй) – 6:3, 6:0

Сушкова провела первый матч на US Open. Ее следующей соперницей будет 14-я сеяная Кристина Пеничкова, которая представляет США.

Лучшим результатом Антонины на Grand Slam является 1/8 финала юниорского Australian Open 2026.

Сушкова в Нью-Йорке также сыграет в парном разряде, где выступит в одном тандеме с Мааей Раджешваран Ревати из Индии.

Помимо Антонины, в одиночном разряде юниорского US Open из украинок сыграют Полина Скляр и София Белинская.

Фото с матча (Антонина Сушкова)

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Антонина Сушкова юниорский теннис US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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