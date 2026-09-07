Украинка Сушкова удачно дебютировала на юниорском US Open
Антонина в двух сетах переиграла Юйчэнь Линь, оформив баранку во втором сете
17-летняя украинская теннисистка Антонина Сушкова (WTA 1526) выиграла стартовый матч на юниорском Открытом чемпионате США 2026.
В первом раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Китайского Тайбэя Юйчэнь Линь за 1 час и 8 минут.
US Open 2026. Юниоры, 1/32 финала
Антонина Сушкова (Украина) – Юйчэнь Линь (Китайский Тайбэй) – 6:3, 6:0
Сушкова провела первый матч на US Open. Ее следующей соперницей будет 14-я сеяная Кристина Пеничкова, которая представляет США.
Лучшим результатом Антонины на Grand Slam является 1/8 финала юниорского Australian Open 2026.
Сушкова в Нью-Йорке также сыграет в парном разряде, где выступит в одном тандеме с Мааей Раджешваран Ревати из Индии.
Помимо Антонины, в одиночном разряде юниорского US Open из украинок сыграют Полина Скляр и София Белинская.
Фото с матча (Антонина Сушкова)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта сумела вернуться в игру после 3:5 во второй партии поединка 1/8 финала US Open
Спортивный директор «горняков» раскритиковал Инфантино