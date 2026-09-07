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US Open
07 сентября 2026, 20:10 | Обновлено 07 сентября 2026, 20:13
88
0

Скляр вышла в 1/16 финала юниорского US Open. Белинская проиграла матч R1

Полина в двух сетах справилась с Холли Смарт, София уступила Дорофеевой-Рыбас

07 сентября 2026, 20:10 | Обновлено 07 сентября 2026, 20:13
88
0
Скляр вышла в 1/16 финала юниорского US Open. Белинская проиграла матч R1
Getty Images/Global Images Ukraine. Полина Скляр
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Две украинские теннисистки – Полина Скляр (WTA 1041) и София Белинская – провели стартовые матчи на юниорском Открытом чемпионате США 2026.

15-летняя Скляр, которая посеяна под девятым номером, в первом раунде в двух сетах переиграла представительницу Великобритании Холли Смарт. Далее Вероника встретится с обладательницей wild card Ишей Манчалой.

14-летняя Белинская в 1/32 финала потерпела поражение от «нейтральной» 11-й сеяной Фелицаты Дорофеевой-Рыбас в двух сетах.

И для Полины, и для Софии это был дебютный поединок на кортах Нью-Йорка. Скляр 7 сентября проведет парный матч вместе с Алиссей Джеймс, а Белинская стартует в парном разряде 8 числа (напарница – Надя Лагаев).

Днем ранее в 1/16 финала юниорского US Open 2026 вышла еще одна представительница Украины – Антонина Сушкова.

US Open 2026. Юниоры, 1/32 финала

  • Полина Скляр (Украина) [9] – Холли Смарт (Великобритания) – 6:4, 6:2
  • София Белинская (Украина) – Фелицата Дорофеева-Рыбас [11] – 1:6, 4:6

Фото (Полина Скляр)

Фото (София Белинская)

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Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 7 сентября
Полина Скляр София Белинская US Open 2026 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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