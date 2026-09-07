Скляр вышла в 1/16 финала юниорского US Open. Белинская проиграла матч R1

Две украинские теннисистки – Полина Скляр (WTA 1041) и София Белинская – провели стартовые матчи на юниорском Открытом чемпионате США 2026.

15-летняя Скляр, которая посеяна под девятым номером, в первом раунде в двух сетах переиграла представительницу Великобритании Холли Смарт. Далее Вероника встретится с обладательницей wild card Ишей Манчалой.

14-летняя Белинская в 1/32 финала потерпела поражение от «нейтральной» 11-й сеяной Фелицаты Дорофеевой-Рыбас в двух сетах.

И для Полины, и для Софии это был дебютный поединок на кортах Нью-Йорка. Скляр 7 сентября проведет парный матч вместе с Алиссей Джеймс, а Белинская стартует в парном разряде 8 числа (напарница – Надя Лагаев).

Днем ранее в 1/16 финала юниорского US Open 2026 вышла еще одна представительница Украины – Антонина Сушкова.

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US Open 2026. Юниоры, 1/32 финала

Полина Скляр (Украина) [9] – Холли Смарт (Великобритания) – 6:4, 6:2

(Украина) [9] – Холли Смарт (Великобритания) – 6:4, 6:2 София Белинская (Украина) – Фелицата Дорофеева-Рыбас [11] – 1:6, 4:6

Фото (Полина Скляр)

Фото (София Белинская)