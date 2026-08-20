Ван Сию, прошедшая в R4 Цинциннати на отказе Свитолиной, поборолась с Киз

24-я ракетка мира Мэдисон Киз из США пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде американка в непростом поединке одержала победу над представительницей Китая Ван Сию (WTA 108) за 1 час и 53 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Мэдисон Киз (США) [20] – Ван Сию (Китай) [Q] – 7:6 (7:3), 6:4

Киз во второй раз сыграла против Ван Сию и во второй раз одолела китаянку – их первое очное противостояние состоялось на соревнованиях WTA 250 в Истборне в 2023 году.

Ван Сию в третьем круге тысячника в Цинциннати должна была сыграть с Элиной Свитолиной, но украинка снялась с матча из-за травмы голеностопа.

Киз в Цинциннати, помимо Ван Сию, также одолела Дарью Снигур и Катерину Синякову. Ее следующей соперницей будет победительница поединка Арина Соболенко – Сара Бейлек.