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  4. Ван Сию, прошедшая в R4 Цинциннати на отказе Свитолиной, поборолась с Киз
WTA
20 августа 2026, 04:03 |
32
0

Ван Сию, прошедшая в R4 Цинциннати на отказе Свитолиной, поборолась с Киз

Мэдисон справилась с китаянкой и пробилась в четвертьфинал турнира WTA 1000 в США

20 августа 2026, 04:03 |
32
0
Ван Сию, прошедшая в R4 Цинциннати на отказе Свитолиной, поборолась с Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
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24-я ракетка мира Мэдисон Киз из США пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде американка в непростом поединке одержала победу над представительницей Китая Ван Сию (WTA 108) за 1 час и 53 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Мэдисон Киз (США) [20] – Ван Сию (Китай) [Q] – 7:6 (7:3), 6:4

Киз во второй раз сыграла против Ван Сию и во второй раз одолела китаянку – их первое очное противостояние состоялось на соревнованиях WTA 250 в Истборне в 2023 году.

Ван Сию в третьем круге тысячника в Цинциннати должна была сыграть с Элиной Свитолиной, но украинка снялась с матча из-за травмы голеностопа.

Киз в Цинциннати, помимо Ван Сию, также одолела Дарью Снигур и Катерину Синякову. Ее следующей соперницей будет победительница поединка Арина Соболенко – Сара Бейлек.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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