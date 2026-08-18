Свитолина снялась с супертурнира в Цинциннати до старта матча 1/16 финала

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) снялась с хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

18 августа украинка должна была сыграть матч 1/16 финала против представительницы Китая Ван Сию (WTA 108).

Однако поединок не состоится из-за отказа Элины. В поединке второго круга против Терезы Валентовой Свитолина брала мединциский тайм-аут во втором сете из-за проблем с голеностопом.

Свитолина с камбеком одолела Валентову в трех сетах, отыграв семь матчболов. Встреча длилась 2 часа и 20 минут.

Ван Сию, которая в Цинциннати стартовала с квалиификации и прошла Бьянку Андрееску, Полину Кудерметову, Марию Тимофееву и Лейлу Фернандес, без борьбы вышла в 1/8 финала. Ее следующей соперницей будет Мэдисон Киз (США, WTA 24).

Следующим турниром Свитолиной будет Открытый чемпионат США 2026, который пройдет с 30 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. За неделю до старта основной сетки Элина сыграет в смешанном парном разряде мейджора вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом.

Украину в Цинциннати продолжит представлять только Марта Костюк. 18 числа Костюк проведет матч 1/16 финала против Слоан Стивенс (старт – не ранее 22:00 по Киеву).

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