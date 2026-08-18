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WTA
18 августа 2026, 20:06 | Обновлено 18 августа 2026, 20:18
1267
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Свитолина снялась с супертурнира в Цинциннати до старта матча 1/16 финала

Элина не сыграет против Ван Сию, которая без борьбы вышла в четвертый раунд тысячника

18 августа 2026, 20:06 | Обновлено 18 августа 2026, 20:18
1267
6 Comments
Свитолина снялась с супертурнира в Цинциннати до старта матча 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) снялась с хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

18 августа украинка должна была сыграть матч 1/16 финала против представительницы Китая Ван Сию (WTA 108).

Однако поединок не состоится из-за отказа Элины. В поединке второго круга против Терезы Валентовой Свитолина брала мединциский тайм-аут во втором сете из-за проблем с голеностопом.

Свитолина с камбеком одолела Валентову в трех сетах, отыграв семь матчболов. Встреча длилась 2 часа и 20 минут.

Ван Сию, которая в Цинциннати стартовала с квалиификации и прошла Бьянку Андрееску, Полину Кудерметову, Марию Тимофееву и Лейлу Фернандес, без борьбы вышла в 1/8 финала. Ее следующей соперницей будет Мэдисон Киз (США, WTA 24).

Следующим турниром Свитолиной будет Открытый чемпионат США 2026, который пройдет с 30 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. За неделю до старта основной сетки Элина сыграет в смешанном парном разряде мейджора вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом.

Украину в Цинциннати продолжит представлять только Марта Костюк. 18 числа Костюк проведет матч 1/16 финала против Слоан Стивенс (старт – не ранее 22:00 по Киеву).

Инфографика

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Элина Свитолина – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (отменен)
Элина Свитолина Ван Сию WTA Цинциннати травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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У нее потом возможно Кис и трактор, плюс явно были проблемы со здоровьем в прошлом матче, лучше поберечься.
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+1
Як я й казав, Цинцинатті вже Еліні нікуди не здався перед ЮСО. Долікувати ногу, відпочити, підігнати форму й штурмувати мейджор.
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+1
Ну логічно було б ще у попередньому матчі це робити, а так виснажливий попередній матч і тепер відновлення. Шкода звісно, але хай буде на краще
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+1
Твою мать....
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+1
Жертва за ради того щоб з чоловіком виступити ось и все
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0
Жертва заради US Open?
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0
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