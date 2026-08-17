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  4. Свитолина отыграла 7 матчболов и вышла в 1/16 финала тысячника в Цинциннати
WTA
17 августа 2026, 07:15 | Обновлено 17 августа 2026, 07:47
7057
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Свитолина отыграла 7 матчболов и вышла в 1/16 финала тысячника в Цинциннати

Элина совершила безумный камбек в матче второго раунда против Терезы Валентовой

17 августа 2026, 07:15 | Обновлено 17 августа 2026, 07:47
7057
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Свитолина отыграла 7 матчболов и вышла в 1/16 финала тысячника в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Элиан Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) вышла в 1/16 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под восьмым номером, в треха сетах одержала волевую победу над представительницей Чехии Терезой Валентовой (WTA 64) за 2 часа и 20 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [8] – Тереза Валентова (Чехия) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:0

После третьего гейма во второй партии Свитолина взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с правой стопой. Элина боролась до конца – в десятом гейме на своей подаче она отыграла пять матчболов, а в 12-м – еще два.

На тай-брейке второго сета Свитолина ушла с 2:5, уступая с двумя мини-брейками и оформила безумный камбек, взяв под ноль третью партию.

Это было первое очное противостояние соперниц. Свитолина в третьем круге тысячника поборется против Ван Сию (Китай, WTA 108), которая выбила Лейлу Фернандес (Канада, WTA 31).

У Свитолиной теперь 42 победы в 2026 году и 41 на уровне Тура, что является лучшим показателем сезона (наравне с Джессикой Пегулой).

Видеообзор матча

Статистика матча

Инфографика

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Элина Свитолина WTA Цинциннати Тереза Валентова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Ось це наш, український характер! Яка нестримна воля до перемоги у Еліни! Відіграти аж сім (!!!) матч-болів, взяти вкрай складний тай-брейк - і потім знищити під "0" суперницю у вирішальному сеті - дорогого вартує! Браво, Еліна Світоліна!!!
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+17
Молодець!Але бачу ,що тільки у 3 сеті Еліна показала,хто тут справжня Дама,а хто Валент!
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+8
Що це було? Відродження феніксу із попелу
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+8
Емоційні гойдалки від Еліни до яких ми давно звикли. Ранок понеділка почався ну дуже позитивно і ось так до кінця неділі .
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+7
Хочу прилюдно вибачитися. Коли Еліна брала медичний тайм-аут, вважав, що треба зніматися і не насилувати організм. Всі і так знають, що боєць. А воно он як вийшло!
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+3
Якою Бартунковою???
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+3
Грала з Валентовою, а перемогла Бартункову?
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+2
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