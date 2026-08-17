Свитолина отыграла 7 матчболов и вышла в 1/16 финала тысячника в Цинциннати

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) вышла в 1/16 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под восьмым номером, в треха сетах одержала волевую победу над представительницей Чехии Терезой Валентовой (WTA 64) за 2 часа и 20 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [8] – Тереза Валентова (Чехия) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:0

После третьего гейма во второй партии Свитолина взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с правой стопой. Элина боролась до конца – в десятом гейме на своей подаче она отыграла пять матчболов, а в 12-м – еще два.

На тай-брейке второго сета Свитолина ушла с 2:5, уступая с двумя мини-брейками и оформила безумный камбек, взяв под ноль третью партию.

Это было первое очное противостояние соперниц. Свитолина в третьем круге тысячника поборется против Ван Сию (Китай, WTA 108), которая выбила Лейлу Фернандес (Канада, WTA 31).

У Свитолиной теперь 42 победы в 2026 году и 41 на уровне Тура, что является лучшим показателем сезона (наравне с Джессикой Пегулой).

Видеообзор матча

Статистика матча

Инфографика