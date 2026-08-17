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  4. Пара мечты! Свитолина и Монфис получили wild card в микст US Open 2026
US Open
17 августа 2026, 23:20 | Обновлено 17 августа 2026, 23:45
656
0

Пара мечты! Свитолина и Монфис получили wild card в микст US Open 2026

Это случилось: Элина и Гаэль впервые сыграют в одном дуэте на профессиональном уровне

17 августа 2026, 23:20 | Обновлено 17 августа 2026, 23:45
656
0
Пара мечты! Свитолина и Монфис получили wild card в микст US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, известны французский теннисист Гаэль Монфис, получили wild card в основную сетку смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

Свитолина и Монфис не были включены в первоначальный заявочный список, а позже все-таки попали в заявку, которая состояла из 29 пар. Теперь же Элина и Гаэль получили приглашение от организаторов в основу, в которой примут участие 16 тандемов.

Свитолина и Монфис впервые сыграют в одной паре на профессиональном уровне. Ранее Элина и Гаэль выступали вместе только на выставочных соревнованиях.

Сейчас уже известно 11 пар, которые гарантировано сыграют в миксте US Open. Еще три тандема получат wild card, а два дуэта определятся по итогам квалификации.

Потенциально в смешанном парном разряде американского мейджора может сыграть еще одна украинка – Марта Костюк. Ранее итальянский теннисист Лоренцо Музетти заявил, что отказался от пары с Анной Калинской, с которой изначально был в заявке, и собирается сыграть с Мартой. Однако пока что дуэта Костюк / Музетти в списке участников нет.

Матчи смешанного парного разряда US Open 2026 пройдут с 24 по 26 августа.

Участники основной сетки микста USO-2026:

  • Арина Соболенко / Новак Джокович
  • Елена Рыбакина / Тейлор Фритц
  • Диана Шнайдер / Даниил Медведев
  • Ига Свентек / Каспер Рууд
  • Белинда Бенчич / Флавио Коболли
  • Аманда Анисимова / Лернер Тьен
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори
  • Александра Эала / Феликс Оже-Альяссим
  • Лейла Фернандес / Фрэнсис Тиафо
  • Тейлор Таунсенд / Александр Зверев
  • Элина Свитолина / Гаэль Монфис

Участники квалификации микста USO-2026:

  • Катерина Синякова / Генри Паттен
  • Габриэла Дабровски / Харри Хелиеваара
  • Луиза Стефани / Нил Скупски
  • Александра Крунич / Мате Павич
  • Алена Остапенко / Марсело Аревало
  • Эрин Рутлифф / Ллойд Гласспул

Правила смешанного парного разряда US Open:

  • В турнире примут участие 16 дуэтов
  • Матчи до финала будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 4 геймов, без счета «больше-меньше», тай-брейк при счете 4:4 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков
  • Финальный матч будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 6 геймов, со счетом «больше-меньше», тай-брейк при счете 6:6 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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