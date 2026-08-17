Пара мечты! Свитолина и Монфис получили wild card в микст US Open 2026

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, известны французский теннисист Гаэль Монфис, получили wild card в основную сетку смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

Свитолина и Монфис не были включены в первоначальный заявочный список, а позже все-таки попали в заявку, которая состояла из 29 пар. Теперь же Элина и Гаэль получили приглашение от организаторов в основу, в которой примут участие 16 тандемов.

Свитолина и Монфис впервые сыграют в одной паре на профессиональном уровне. Ранее Элина и Гаэль выступали вместе только на выставочных соревнованиях.

Сейчас уже известно 11 пар, которые гарантировано сыграют в миксте US Open. Еще три тандема получат wild card, а два дуэта определятся по итогам квалификации.

Потенциально в смешанном парном разряде американского мейджора может сыграть еще одна украинка – Марта Костюк. Ранее итальянский теннисист Лоренцо Музетти заявил, что отказался от пары с Анной Калинской, с которой изначально был в заявке, и собирается сыграть с Мартой. Однако пока что дуэта Костюк / Музетти в списке участников нет.

Матчи смешанного парного разряда US Open 2026 пройдут с 24 по 26 августа.

Участники основной сетки микста USO-2026:

Арина Соболенко / Новак Джокович

Елена Рыбакина / Тейлор Фритц

Диана Шнайдер / Даниил Медведев

Ига Свентек / Каспер Рууд

Белинда Бенчич / Флавио Коболли

Аманда Анисимова / Лернер Тьен

Сара Эррани / Андреа Вавассори

Александра Эала / Феликс Оже-Альяссим

Лейла Фернандес / Фрэнсис Тиафо

Тейлор Таунсенд / Александр Зверев

Элина Свитолина / Гаэль Монфис

Участники квалификации микста USO-2026:

Катерина Синякова / Генри Паттен

Габриэла Дабровски / Харри Хелиеваара

Луиза Стефани / Нил Скупски

Александра Крунич / Мате Павич

Алена Остапенко / Марсело Аревало

Эрин Рутлифф / Ллойд Гласспул

Правила смешанного парного разряда US Open: