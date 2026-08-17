Пара мечты! Свитолина и Монфис получили wild card в микст US Open 2026
Это случилось: Элина и Гаэль впервые сыграют в одном дуэте на профессиональном уровне
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, известны французский теннисист Гаэль Монфис, получили wild card в основную сетку смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.
Свитолина и Монфис не были включены в первоначальный заявочный список, а позже все-таки попали в заявку, которая состояла из 29 пар. Теперь же Элина и Гаэль получили приглашение от организаторов в основу, в которой примут участие 16 тандемов.
Свитолина и Монфис впервые сыграют в одной паре на профессиональном уровне. Ранее Элина и Гаэль выступали вместе только на выставочных соревнованиях.
Сейчас уже известно 11 пар, которые гарантировано сыграют в миксте US Open. Еще три тандема получат wild card, а два дуэта определятся по итогам квалификации.
Потенциально в смешанном парном разряде американского мейджора может сыграть еще одна украинка – Марта Костюк. Ранее итальянский теннисист Лоренцо Музетти заявил, что отказался от пары с Анной Калинской, с которой изначально был в заявке, и собирается сыграть с Мартой. Однако пока что дуэта Костюк / Музетти в списке участников нет.
Матчи смешанного парного разряда US Open 2026 пройдут с 24 по 26 августа.
Участники основной сетки микста USO-2026:
- Арина Соболенко / Новак Джокович
- Елена Рыбакина / Тейлор Фритц
- Диана Шнайдер / Даниил Медведев
- Ига Свентек / Каспер Рууд
- Белинда Бенчич / Флавио Коболли
- Аманда Анисимова / Лернер Тьен
- Сара Эррани / Андреа Вавассори
- Александра Эала / Феликс Оже-Альяссим
- Лейла Фернандес / Фрэнсис Тиафо
- Тейлор Таунсенд / Александр Зверев
- Элина Свитолина / Гаэль Монфис
Участники квалификации микста USO-2026:
- Катерина Синякова / Генри Паттен
- Габриэла Дабровски / Харри Хелиеваара
- Луиза Стефани / Нил Скупски
- Александра Крунич / Мате Павич
- Алена Остапенко / Марсело Аревало
- Эрин Рутлифф / Ллойд Гласспул
Правила смешанного парного разряда US Open:
- В турнире примут участие 16 дуэтов
- Матчи до финала будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 4 геймов, без счета «больше-меньше», тай-брейк при счете 4:4 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков
- Финальный матч будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 6 геймов, со счетом «больше-меньше», тай-брейк при счете 6:6 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков
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