Марта Костюк – Слоан Стивенс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати

18 августа, в третьем круге теннисного турнира Цинциннати, свою встречу проведут Марта Костюк (WTA 11) и Слоан Стивенс (WTA 240).

Поединок начнется не ранее 21:00 по Киеву.

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Марта Костюк

Украинская спортсменка заставила о себе говорить в этом сезоне, в первую очередь, благодаря высоким результатам. Выигранный титул в Мадриде, два полуфинала мейджоров только прибавили Костюк уверенности.

В Цинциннати теннисистка начала со второго круга, где была тяжелейшая битва против Софии Кенин – 4:6, 6:3, 7:5. Даже по счету видно, что победа была волевой, в третьем сете украинке удалось отыграться с 0:3.

Для украинки это уже обычное дело, когда она постепенно входит в турнир, но потом набирает обороты. В случае успеха, спортсменка выйдет на победителя пары Тджен - Андреева.

Слоан Стивенс

Американку можно смело называть ветераном мирового тенниса, ей 33 года, карьера могла быть на порядок ярче, чем сложилась. На своем пике Стивенс находилась в числе топ-игроков, выиграла один слэм, но у нее начался спад, который так и не удалось остановить.

Сейчас спортсменка находится в середине третьей сотни, а на этот турнир она получила «wild card». Здесь Стивенс успела пройти австрийку Краус – 7:5, 6:3, а потом справилась с «экс-нейтралкой», у которой уже австрийский паспорт Потаповой – 6:2, 6:4. Прогресс в игре американки есть, но большого прорыва я пока не жду.

Прогноз

Ранее спортсменки никогда между собой не играли. Костюк большой фаворит, хотя такая же ситуация была и в прошлом матче, снова придется сыграть против американской экс-звезды. У Стивенс огромной опыт, но вот физически она точно уступает украинке.

Думаю, Костюк будет выглядеть более уверенно, чем в предыдущей встрече, она умеет прибавлять по ходу турнира. Минимальной борьбы я здесь жду, поэтому ставлю на тотал больше 18,5 геймов за 1,84.