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  4. Товарищеские матчи, 4 августа. Победы Ромы и Астон Виллы, 10 мячей Борнмута
Товарищеские матчи
05 августа 2026, 14:09 | Обновлено 05 августа 2026, 14:18
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Товарищеские матчи, 4 августа. Победы Ромы и Астон Виллы, 10 мячей Борнмута

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

05 августа 2026, 14:09 | Обновлено 05 августа 2026, 14:18
106
0
Товарищеские матчи, 4 августа. Победы Ромы и Астон Виллы, 10 мячей Борнмута
ФК Астон Вилла
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Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Мюнхенская Бавария провела первый матч летнего азиатского турне. Команда Венсана Компани в товарищеском матче на выезде обыграла южнокорейский клуб Чеджу со счетом 2:1. На 11-й минуте отличился Фелипе Чавес после передачи Гвидо Делла Ровере. Однако уже через 4 минуты хозяева восстановили равновесие, Ли Чан Мин завершил комбинацию после ассиста бразильца Матеуса Айаса. На 41-й минуте 16-летний нападающий Бастиан Ассомо точным дальним ударом принес победу Баварии, голевая передача – на счету Жоау Палиньи (2:1).

Английский Борнмут разгромил итальянский Дженоа в контрольном матче со счетом 10:1. Поединок прошел на тренировочной базе Борнмута в необычном формате – 4 тайма по 30 минут. Героем встречи стал Джастин Клюйверт, который оформил хет-трик. По два гола забили Алекс Скотт и Энес Унал, еще по одному мячу записали на свой счет Дэниел Джеббисон, Дэвид Брукс и Мальком Дакоста Гонсалес. Единственный гол Дженоа забил Микаэль Эллертссон.

Английская Астон Вилла провела второй матч азиатского предсезонного турне. Команда Унаи Эмери в Патхумтхани одолела Патум Юнайтед из Таиланда со счетом 3:1. На 12-й минуте счет открыл Эмилиано Буэндия, а на 31-й Виктор Линделеф удвоил преимущество. Во втором тайме на поле после восстановления вернулся Бубакар Камара, который на 62-й минуте довел счет до крупного. Хозяева сумели ответить лишь в конце встречи, Лиам Джеймс забил гол престижа на 83-й минуте. Неприятной новостью для команды Унаи Эмери стала травма Алехандро Гарначо, также был заменен капитан Джон Макгинн, который почувствовал дискомфорт в колене.

Саудовский Аль-Наср в товарищеском матче на сборах в Португалии потерпел поражение от испанской Альмерии со счетом 0:2. На 51-й минуте счет открыл Дайдзиро Чирино, а через 10 минут Адриан Эмбарба реализовал пенальти и установил окончательный результат (2:0). Форвард Криштиану Роналду не попал в заявку на матч. 41-летний португалец только что вернулся в расположение Аль-Насра после выступления за сборную Португалии на чемпионате мира 2026.

Итальянская Рома одержала уверенную победу над валлийским Ньюпорт Каунти в контрольном матче. В спарринге, который состоялся в Ньюпорте, команда Джан Пьеро Гасперини победила со счетом 4:1. Рома открыла счет на 38-й минуте. После подачи Сантьяго Кастро точным ударом головой отличился Марио Эрмосо. В начале второго тайма аргентинский нападающий Сантьяго Кастро реализовал пенальти (54-я минута). Еще через несколько минут преимущество гостей увеличил Константинос Кулиеракис, которому ассистировал Пауло Дибала (58-я минута). Позже забил Матиас Суле, воспользовавшись передачей Эрмосо (81-я минута). Хозяева поля ответили лишь голом престижа в конце встречи (Кайл Кэмерон, 85).

🏆 Товарищеские матчи. 4 августа 2026

  • 04.08. 11:00. Тайвань Стил (Тайвань) – Гаосюн Сити (Тайвань) – 3:0
  • 04.08. 12:00. Лорьян (Франция) – ЮНФП (Франция) – 5:1
  • 04.08. 12:30. Опатия (Хорватия) – Приедор (Босния и Герцеговина) – 3:1
  • 04.08. 14:00. Чеджу СК (Южная Корея) – Бавария Мюнхен (Германия) – 1:2
  • 04.08. 16:00. Борнмут (Англия) – Дженоа (Италия) – 10:1
  • 04.08. 16:00. Патум Юнайтед (Таиланд) – Астон Вилла (Англия) – 1:3
  • 04.08. 17:30. Аланьяспор (Турция) – Эрзурумспор (Турция) – 0:0
  • 04.08. 17:45. Аль-Кадисия (Кувейт) – Аль-Оруба (Саудовская Аравия) – 3:1
  • 04.08. 18:00. Норвич (Англия) – Кембридж Юнайтед (Англия) – 0:0
  • 04.08. 18:00. Терамо (Италия) – Скафатезе (Италия) – 1:1
  • 04.08. 19:00. Алессандрия (Италия) – Ювентус U23 (Италия) – 1:2
  • 04.08. 19:00. Эсперанс Тунис (Тунис) – Аль-Хазем (Саудовская Аравия) – 2:2
  • 04.08. 19:00. Карловац (Хорватия) – Ориент (Хорватия) – 1:1
  • 04.08. 19:00. Монца (Италия) – Милан U23 (Италия) – 4:2
  • 04.08. 19:00. Страсбург (Франция) – Эльферсберг (Германия) – 2:5
  • 04.08. 19:00. Усти-над-Лабем U19 (Чехия) – Усти-над-Лабем B (Чехия) – 2:1
  • 04.08. 19:30. СК Рапид II (Австрия) – Динамо Гельфорт (Австрия) – 5:1
  • 04.08. 20:00. Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Альмерия (Испания) – 0:2
  • 04.08. 20:00. Аморебьета (Испания) – Аренас Клуб (Испания) – 1:5
  • 04.08. 20:00. Вартекс Вараждин (Хорватия) – Марибор (Словения) – 1:1
  • 04.08. 20:00. Леганес (Испания) – Аль-Райян (Катар) – 2:1
  • 04.08. 20:00. РФК Льеж (Бельгия) – Стоке-Варфюзе (Бельгия) – 1:1
  • 04.08. 20:00. Уэска (Испания) – Логроньес (Испания) – 0:1
  • 04.08. 20:30. АСВ Гел (Бельгия) – Хасселт (Бельгия) – 1:1
  • 04.08. 20:30. Эльденсе (Испания) – Вильярреал B (Испания) – 1:3
  • 04.08. 20:30. КД Херес (Испания) – Сеута B (Испания) – 2:0
  • 04.08. 20:30. Тенерифе (Испания) – Тамарасейте (Испания) – 3:2
  • 04.08. 21:00. ВВ Клютинге (Нидерланды) – Барони (Нидерланды) – 2:2
  • 04.08. 21:00. Уолтем Эбби (Англия) – Лейтон Ориент (Англия) – 1:7
  • 04.08. 21:00. Гримсби (Англия) – Гримсби Боро (Англия) – 3:2
  • 04.08. 21:00. Лиссе (Нидерланды) – Катвейк (Нидерланды) – 2:1
  • 04.08. 21:00. Нордвейк (Нидерланды) – Рейнсбургсе Бойс (Нидерланды) – 1:1
  • 04.08. 21:00. Ньюпорт (Уэльс) – Рома (Италия) – 1:4
  • 04.08. 21:00. Сан-Себастьян Реес (Испания) – Самора (Испания) – 0:0
  • 04.08. 21:15. СВ Португал (Нидерланды) – Барендрехт (Нидерланды) – 2:2
  • 04.08. 21:30. Энфилд Таун (Англия) – Тоттенхэм U21 (Англия) – 3:0
  • 04.08. 21:30. Ротерхэм (Англия) – Дерби (Англия) – 1:1
  • 04.08. 21:30. Сокуэльямос (Испания) – Пуэртольяно (Испания) – 1:0
  • 04.08. 21:30. Тависток (Англия) – Плимут (Англия) – 1:4
  • 04.08. 21:30. Томарес УД (Испания) – Бетис B (Испания) – 3:1
  • 04.08. 21:45. Бракнелл (Англия) – Доркинг (Англия) – 5:0
  • 04.08. 21:45. Ипсвич (Англия) – Гавр (Франция) – 1:0
  • 04.08. 21:45. Рейнс Парк Вейл (Англия) – Хэмптон энд Ричмонд (Англия) – 0:2
  • 04.08. 22:00. Теруэль (Испания) – Леванте B (Испания) – 2:1

Видео голов и обзор матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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