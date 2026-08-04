Аль-Наср уступил в спарринге испанской Альмерии. Играл ли Роналду?
Команда Анге Постекеоглу потерпела третье поражение в 4 товарищеских матчах
4 августа саудовский Аль-Наср в товарищеском матче на сборах в Португалии потерпел поражение от испанской Альмерии со счетом 0:2.
После безголевого первого тайма представитель Сегунды решил судьбу встречи в начале второй половины.
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На 51-й минуте счет открыл Дайдзиро Чирино, а через 10 минут Адриан Эмбарба реализовал пенальти и установил окончательный результат (2:0).
Форвард Криштиану Роналду не попал в заявку на матч. 41-летний португалец только недавно вернулся в расположение команды после выступления за сборную Португалии на чемпионате мира 2026. Клуб предоставил капитану дополнительный отдых, поэтому он пока не принимал участия в предсезонной подготовке.
Для клуба Аль-Наср это уже третье поражение в 4 матчах во время летней подготовки (Бенфика B – 1:2, Мерида – 2:0, Эштрела Амадора – 2:4). Саудовская команда продолжает работать под руководством нового главного тренера Анге Постекоглу.
Товарищеский матч. 4 августа 2026. Португалия
Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Альмерия (Испания) – 0:2
Голы: Дайдзиро Чирино, 51, Адриан Эмбарба, 61 (пен)
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Captain Ronaldo meets the squad before #AlNassrAlmeria 🤩🐐 pic.twitter.com/vxQndcX9NF— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 4, 2026
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