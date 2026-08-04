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  4. Аль-Наср уступил в спарринге испанской Альмерии. Играл ли Роналду?
Товарищеские матчи
Аль-Наср Эр-Рияд
04.08.2026 20:00 – FT 0 : 2
Альмерия
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Саудовская Аравия
04 августа 2026, 22:59 | Обновлено 04 августа 2026, 23:05
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0

Аль-Наср уступил в спарринге испанской Альмерии. Играл ли Роналду?

Команда Анге Постекеоглу потерпела третье поражение в 4 товарищеских матчах

04 августа 2026, 22:59 | Обновлено 04 августа 2026, 23:05
189
0
Аль-Наср уступил в спарринге испанской Альмерии. Играл ли Роналду?
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду
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4 августа саудовский Аль-Наср в товарищеском матче на сборах в Португалии потерпел поражение от испанской Альмерии со счетом 0:2.

После безголевого первого тайма представитель Сегунды решил судьбу встречи в начале второй половины.

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На 51-й минуте счет открыл Дайдзиро Чирино, а через 10 минут Адриан Эмбарба реализовал пенальти и установил окончательный результат (2:0).

Форвард Криштиану Роналду не попал в заявку на матч. 41-летний португалец только недавно вернулся в расположение команды после выступления за сборную Португалии на чемпионате мира 2026. Клуб предоставил капитану дополнительный отдых, поэтому он пока не принимал участия в предсезонной подготовке.

Для клуба Аль-Наср это уже третье поражение в 4 матчах во время летней подготовки (Бенфика B – 1:2, Мерида – 2:0, Эштрела Амадора – 2:4). Саудовская команда продолжает работать под руководством нового главного тренера Анге Постекоглу.

Товарищеский матч. 4 августа 2026. Португалия

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Альмерия (Испания) – 0:2

Голы: Дайдзиро Чирино, 51, Адриан Эмбарба, 61 (пен)

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Аль-Наср Эр-Рияд Альмерия Криштиану Роналду товарищеские матчи Адриан Эмбарба пенальти Ангелос Постекоглу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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