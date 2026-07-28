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Товарищеские матчи
Аль-Наср Эр-Рияд
28.07.2026 20:00 – FT 2 : 0
Мерида
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Саудовская Аравия
28 июля 2026, 22:29 | Обновлено 28 июля 2026, 23:20
209
0

Саудовский Аль-Наср победил в товарищеском матче. Играл ли Роналду?

В воротах испанской команды Мерида побывало два мяча

28 июля 2026, 22:29 | Обновлено 28 июля 2026, 23:20
209
0
Саудовский Аль-Наср победил в товарищеском матче. Играл ли Роналду?
ФК Аль-Наср
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Вечером 28 июля саудовский Аль-Наср провел очередной товарищеский матч, готовясь к новому сезону.

Саудовская команда встречалась с испанским клубом Мерида и одержала победу со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся в Португалии, где обе команды проводят учебно-тренировочные сборы. Голы забили: Мохаммед Маран (11 мин), Харун Камара (58 мин).

Знаменитый нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду участия в матче не принимал. Португальский форвард находится в отпуске после чемпионата мира 2026 и еще не присоединился к тренировкам клуба.

Для команды Аль-Наср это второй спарринг в межсезонье. 22 июля саудовский клуб, также без Роналду, провел контрольный матч против резервной команды Бенфики (1:2).

Товарищеский матч. 28 июля 2026. Португалия

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Мерида (Испания) – 2:0

Голы: Мохаммед Маран, 11, Харун Камара, 58

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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