Саудовский Аль-Наср победил в товарищеском матче. Играл ли Роналду?
В воротах испанской команды Мерида побывало два мяча
Вечером 28 июля саудовский Аль-Наср провел очередной товарищеский матч, готовясь к новому сезону.
Саудовская команда встречалась с испанским клубом Мерида и одержала победу со счетом 2:0.
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Поединок состоялся в Португалии, где обе команды проводят учебно-тренировочные сборы. Голы забили: Мохаммед Маран (11 мин), Харун Камара (58 мин).
Знаменитый нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду участия в матче не принимал. Португальский форвард находится в отпуске после чемпионата мира 2026 и еще не присоединился к тренировкам клуба.
Для команды Аль-Наср это второй спарринг в межсезонье. 22 июля саудовский клуб, также без Роналду, провел контрольный матч против резервной команды Бенфики (1:2).
Товарищеский матч. 28 июля 2026. Португалия
Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Мерида (Испания) – 2:0
Голы: Мохаммед Маран, 11, Харун Камара, 58
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